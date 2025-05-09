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新冠疫情｜新冠陽性比率創一年新高　上周31宗嚴重及死亡個案增近倍

港聞

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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衞生防護中心。（資料圖片）

衞生防護中心指，新冠病毒的整體活躍程度持續上升，呼吸道樣本檢測陽性比率及污水病毒含量已超越過去一年的最高水平，而上周也錄得31宗嚴重及死亡個案，較再上一周升近倍。

據中心發布的新冠及流感速遞，化驗所過去一周（4月27日至5月3日）檢測出972個新冠病毒陽性樣本，較再上一周多134個，而本周首四天（5月4日至5月7日）化驗所每日檢測到的陽性樣本亦介乎131至199個。公共衞生化驗服務處上周收集的8,468個呼吸道樣本中，也有967個樣本，即11.42%對新冠病毒呈陽性反應，較前一周的10.08%高，亦超過去一年最高水平。

中心上周並錄得31宗新冠嚴重及死亡個案，對比前一周該的16宗多近倍；同期也有9宗學校或院舍爆發的報告，共涉52人，本周首四天也已有10宗報告，涉39人。

另外，中心的污水監測顯示，XDV爲現時最流行的變異病毒株，佔所有經分析樣本的91.3%，而KP.3則佔8.2%。

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