TOPick會員有獎｜送你「Run Run for Youth 清水灣挑戰賽」3.5公里步行賽名額 (最高價值$1,400)(25組)

Run Run for Youth 清水灣挑戰賽

2025年5月24日清水灣鄉村俱樂部舉行

活動背景：

「Run Run for Youth 清水灣挑戰賽」由清水灣高爾夫球會慈善基金會主辦，並得到邵氏基金會及清水灣高爾夫球會全力支持。活動將於2025年5月24日 (星期六) 於清水灣鄉村俱樂部舉行。是次活動籌得款項將用作支持清水灣鄉村俱樂部慈善基金幫助年青人實現目標，協助他們成為社會未來的領袖，同時促進社會共融。

活動詳情：

Run Run for Youth 清水灣挑戰賽 日期: 2025年5月24日 (星期六) 時間: 上午8時至下午1時 地點: 清水灣鄉村俱樂部 小型嘉年華: 上午9時10分至下午12時30分

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禮品圖片僅供參考，以實物為準

3.5公里步行挑戰賽

家長可帶同小朋友參加3.5公里步行賽，挑戰香港其一最美的賽道，並在遊艇會享受嘉年華。每一步都支持青年發展和社會共融，透過支持活動一起改變社區！

TOPick 新聞 送出「Run Run for Youth 清水灣挑戰賽 3.5公里步行挑戰賽」遊戲名額 (2-4人) (25份)，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

組別：家庭/團隊 (2-4人)

起步時間：09:00

時限：1小時15分鐘

獎項及禮物：運動品牌AKIV $100 現金券、索繩袋 X 1、大會TEE X 1、運動毛巾 X 1、運動品牌AKIV 洗衣片試用裝 X 1 包、in lieu 罐裝水 X 1，以及透明acrylic完成獎牌 X 1。所有步行者可獲完成電子證書。

1個名額以1個家庭作計，報名人數最少2人，最多4人。

步行參加者必須13歲或以上才可參與是次活動。步行參加者若未滿18歲需要獲得家長/監護人同意方可參與活動。

場地不設泊車位，大會已安排免費接駁巴士來回活動場地及將軍澳港鐵站(B1出口) 將軍澳港鐵站開出：07:15，07:30，08:00 清水灣鄉村俱樂部開出：12:00，12:30，13:00

更多相關詳情請參考大會官網 https://joymiles.hk/product/cwbgcc2025/

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