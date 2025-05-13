TOPick會員有獎｜送你「Run Run for Youth 清水灣挑戰賽」3.5公里步行賽名額 (最高價值$1,400)(25組)
發布時間： 1 小時前
- 清水灣挑戰賽2025年五月二十四日舉行
- 支持年青人實現目標，促進社會共融
- TOPick送出3.5公里步行挑戰賽名額
Run Run for Youth 清水灣挑戰賽
活動背景：
「Run Run for Youth 清水灣挑戰賽」由清水灣高爾夫球會慈善基金會主辦，並得到邵氏基金會及清水灣高爾夫球會全力支持。活動將於2025年5月24日 (星期六) 於清水灣鄉村俱樂部舉行。是次活動籌得款項將用作支持清水灣鄉村俱樂部慈善基金幫助年青人實現目標，協助他們成為社會未來的領袖，同時促進社會共融。
活動詳情：
Run Run for Youth 清水灣挑戰賽
日期: 2025年5月24日 (星期六)
時間: 上午8時至下午1時
地點: 清水灣鄉村俱樂部
小型嘉年華: 上午9時10分至下午12時30分
禮品圖片僅供參考，以實物為準
3.5公里步行挑戰賽
家長可帶同小朋友參加3.5公里步行賽，挑戰香港其一最美的賽道，並在遊艇會享受嘉年華。每一步都支持青年發展和社會共融，透過支持活動一起改變社區！
TOPick 新聞 送出「Run Run for Youth 清水灣挑戰賽 3.5公里步行挑戰賽」遊戲名額 (2-4人) (25份)，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！
組別：家庭/團隊 (2-4人)
起步時間：09:00
時限：1小時15分鐘
獎項及禮物：運動品牌AKIV $100 現金券、索繩袋 X 1、大會TEE X 1、運動毛巾 X 1、運動品牌AKIV 洗衣片試用裝 X 1 包、in lieu 罐裝水 X 1，以及透明acrylic完成獎牌 X 1。所有步行者可獲完成電子證書。
1個名額以1個家庭作計，報名人數最少2人，最多4人。
步行參加者必須13歲或以上才可參與是次活動。步行參加者若未滿18歲需要獲得家長/監護人同意方可參與活動。
場地不設泊車位，大會已安排免費接駁巴士來回活動場地及將軍澳港鐵站(B1出口)
將軍澳港鐵站開出：07:15，07:30，08:00
清水灣鄉村俱樂部開出：12:00，12:30，13:00
更多相關詳情請參考大會官網 https://joymiles.hk/product/cwbgcc2025/
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- 按參加遊戲答問題
遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲。
條款及細則：
- 截止日期：5月18日（星期日）（23：59）
- 公佈得獎：5月19日（星期一）
- 得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」
- 只限TOPick會員參加，每人只限登記一次
- 此活動新會員優先。
- 禮品款式隨機送出，不設挑選更換。
- 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上
- 評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案
- 如發現以空號或假帳戶參加活動，或以任何程式擾亂或操控活動，TOPick有權取消該參加者參加及得獎資格，而毋需另行通知。
- 任何有關参加是次活動及/或換取獎品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的登記及/或得獎者應得之獎品被即時取消及/或中止
- 如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。