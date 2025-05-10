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混合實境｜威院骨科引入「MR眼鏡」360度觀察病人皮下情況　助準確判斷手術位置

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 5 小時前

最後更新： 33 分鐘前

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醫生戴上「MR眼鏡」，以「透視眼」360度觀察病人皮下情況。（陳靜儀攝）

威爾斯親王醫院近年引入混合實境技術，醫生戴上「MR眼鏡」，即可以「透視眼」360度觀察病人皮下情況，有助準確判斷手術位置，手術時間更至少可縮短1小時。有骨癌患者在技術協助下不用截肢，院方料今年可用於140宗骨科個案。

威院2017年引入3D打印機，為骨折手術製作模型做事前準備，並為病人度身訂造手術導板及打印腫瘤假體。以往醫生術前會先分析病人電腦斷層掃描和磁力共振掃描的2D影像，在電腦進行虛擬手術，或透過3D打印模型作術前演練。惟有關影像或模型仍不能與病人實際手術部位直接融合，醫生需累積一定臨床經驗評估手術位置。

已有50例應用   保留患者關節助術後復原

至2021年，威院購置混合實境（MR）智能眼鏡和電腦裝置，於2024年正式引入技術，並成立3D打印辦公室。透過MR技術，醫生可將經醫學影像處理後的全息圖（3D hologram）投射在病人身上或手術部位，以「透視眼」作臨床檢查，術前多角度觀察手術部位，檢視鄰近器官、血管等的關聯性，目前已在50個骨和軟組織腫瘤手術應用有關技術。

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威院創傷及矯形外科顧問醫生黃國全指，引入MR技術後，醫生可更精準地進行手術，做到保肢甚至保留關節手術，提升患者肢體的術後功能。黃舉例指，8成兒童骨癌腫瘤長在膝蓋上，以往醫生「唔敢切得咁近」，變相犧牲部分膝蓋的關節，只能植入金屬配件恢復膝蓋功能。現時3D打印配合MR技術，醫生可進行精準的切割，並放置特製的假體；因金屬沒有復原能力，保留小朋友的骨、韌帶和生長板，有助術後復原。

黃國全提到，曾有一名17歲骨癌患者，腫瘤於手術後1.5年復發，最終在MR技術輔助下乾淨切除腫瘤並保留小腿。黃指出，未有MR技術前，如醫生不確定能安全分離血管和腫瘤，病人有機會要截肢；有MR輔助後，除了可準確知道切割位置外，手術時間更至少可縮短1小時。

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戴MR眼鏡如「打機」  海外專家可遙距參與

MR具遙距參與功能，威院的4部MR眼鏡，可同時連接到同一個影像，醫生間可討論個案，甚至分享予海外專家。黃國全形容對培訓十分關鍵，因「憑空講要睇嗰到、切嗰到，點講都講唔到」，現時則可清晰指示醫生。黃又形容應用MR技術如「打機」，「唔洗點教（醫生），講兩下就識用」，短至兩三分鐘已可上手。

至於MR是否能取代3D打印技術，黃國全指兩者準確度相約，惟後者較前者需要更多時間準備和打印。目前複雜個案會使用3D打印，否則「print完睇完一下就冇用」，MR則任何個案都可應用，視乎醫生的判斷，強調「唔係一個代替另一個」。

黃國全預計一年可應用於140宗骨腫瘤、脊椎側彎等複雜個案，未來應用更成熟後，更可用於半複雜甚至入門個案；其他專科，包括心胸肺外科、耳鼻喉科亦正研究應用有關技術。至於技術會否擴展至其他聯網，黃指要再與醫管局溝通。

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