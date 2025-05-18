飛機禮儀｜飛機鄰座日本男1舉動震驚女生　激讚有邊界感：難能可貴！

飛機客艙的空間有限，廉航可供乘客活動的範圍更加狹窄，不時可能會與鄰座的乘客有肢體接觸，有時還可能因「爭位」發生爭執。

然而，近日有內地女生在小紅書發帖，指早前來港出差結束飛回日本的航班上，見到鄰座的日本男乘客1個舉動令她大為震驚，稱讚「原來人可以如此自律」，引網民熱議。

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飛機禮儀｜鄰座日本男乘客全程保持雙腿併攏

樓主以「素質是個好東西」為題發帖，指日前來港出差結束後，乘搭香港快運航空返回日本，在飛機上見到鄰座男生全程保持1個姿勢令她十分震驚。

據影片可見，男子正在閉目休息，但雙腿一直保持併攏，雙臂環抱未佔用扶手，與旁邊乘客保持較大的距離，不會與樓主有肢體接觸。

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樓主稱讚道：「原來人是可以如此自律的，而且幹乾淨淨沒有味道；雖然本應是理所當然的，卻因為太多蠻橫無理而變得難能可貴了；祝大家疲憊的出行途中，隔壁鬥士高素質而不讓人討厭的鄰座。」

飛機禮儀｜網民：日本人公眾地方邊界感強

此事引起網民熱議，認為男乘客此舉源於「日本人公共環境下邊界感強」，「主要是大多數日本人邊界感特別強烈」、「真的，上次坐飛機遇到一個櫻花妹（日本女生），睡著了不小心偏過來我這邊一點，馬上驚醒了，一直說對不起」、「我在日本坐地鐵，旁邊的小哥哥們都非常恪守距離，盡量往一邊靠，腳擺得很正」、「日本國內廉航扶手都不放下來，也不會碰到旁邊的人，全程安靜」。

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