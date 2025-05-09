蔚雨芯被起訴︱廉署起訴藝人TVB前藝人蔚雨芯　涉詐騙股東580萬元及挪用公款310萬元

【蔚雨芯 / 劉蒨樺 / 廉政公署】有「魔鬼胸」之稱的TVB前藝人蔚雨芯被廉政公署落案起訴。廉政公署昨天（5月8日）落案起訴蔚雨芯，涉嫌詐騙一名股東投資共580萬元於該中心，誇大購買醫學美容儀器及裝修中心的費用，並挪用公款逾310萬元，被控共3罪。

被告已獲廉署准予保釋，下周一（5月12日）在東區裁判法院應訊，以待控方稍後申請將案件轉介區域法院答辯。

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蔚雨芯被起訴︱涉嫌詐騙股東580萬元

被告劉蒨樺（31歲），蒨斯樺醫學美容有限公司（蒨斯樺醫美）董事兼股東，被控一項盜竊罪、一項欺詐罪，以及一項企圖欺詐罪。翻查資料，前TVB藝人蔚雨芯（Rainky）原名劉蒨樺，她亦經營一所同名醫美中心。

廉政公署昨日（5月8日）落案起訴一名醫學美容中心董事，控告她涉嫌詐騙一名股東投資共580萬元於該中心，誇大購買醫學美容儀器及裝修中心的費用，並挪用公款逾310萬元。

於2022年5月至9月案發期間，被告和一名女子打算經營醫學美容生意，並邀請另一名藝人投資該門生意，對方答允投資500萬元，並成為蒨斯樺醫美其中一名股東，被告和該女子則擔任其董事及負責公司運作，包括開設一所醫學美容中心。

其中兩項控罪指，被告涉嫌偷竊該名藝人股東投資於蒨斯樺醫美的逾310萬元資金，並涉嫌向對方訛稱多筆共逾300萬元的款項已妥善地用於蒨斯樺醫美以購置醫學美容儀器，意圖詐騙而誘使對方不要求退還投資款項。

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餘下控罪指被告涉嫌向該藝人股東訛稱蒨斯樺醫美因中心裝修招致168萬元開支而耗盡公司其資金，企圖詐騙對方向被告再支付80萬元作為廣告費用。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現聲稱用於購置醫學美容儀器及裝修中心的款項，所涉多張收據的金額被誇大。蒨斯樺醫美被挪用的資金，涉嫌被用作被告及其家人的私人用途。目前，該中心社交平台帳號已無法顯示。

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蔚雨芯被起訴︱曾參選香港小姐

蔚雨芯曾用別名「劉家麗」參加《2011年度香港小姐競選》，進入二十強被淘汰出局。2012年，與潮藝娛樂簽約成為旗下藝人，並推出人唱片《Raining》及寫真集《R》。

在2014年，她加入成為TVB電視基本藝人合約藝員，曾參演劇集《尖子攻略》、《法言人》、《靈戲逼人》等，另曾參演電影《微交少女》、《金雞SSS》等。在2023年10月10日，蔚雨芯在IG社交平台宣布與TVB正式完約。

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