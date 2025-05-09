申訴專員報告｜晤陳積志　陳國基：源頭強化部門管理制度建設、加強績效問責

特首李家超早前指示政務司司長陳國基領導工作小組，深入檢視申訴專員報告。陳國基今與申訴專員陳積志會面，強調會確保各部門認真積極跟進各項調查建議，從源頭強化部門管理制度建設，加強管理人員的績效問責。

消息：李家超研設主管問責制

申訴專員公署早前發現，有合資格檢驗員未確認棚架安全便預簽棚紙，及屋宇署多年來一直遺漏處理勞工處轉介的定罪個案。據悉，特首李家超在每日例行早會上討論有關事件時，大表震驚和不滿，認為事件反映多個問題，包括組織文化有待改善，管治力度和主管督導責任不足，考慮構建一個部門主管問責制。

楊何蓓茵有參與會面

陳國基今日（9日）與陳積志會面，就建造業職安健監管制度的瓶頸與不足進行深入交流，亦就強化不同政府部門的管理制度，尤其主管人員的領導和監督職能，以及部門主管層的績效問責等議題交換意見。公務員事務局局長楊何蓓茵有參與會面。

陳積志：欣悉工作小組督導部門積極跟進公署建議

陳積志說，欣悉由政務司司長領導的工作小組將督導有關部門積極跟進公署的建議，確保措施全面落實，而勞工處及屋宇署正積極跟進公署報告中的建議，並已展開多項工作，包括提升執法成效及從速處理過往被遺漏的個案等。他指，現屆政府致力強化部門管理制度，加強部門主管層績效，提升公共服務管理和效能。

政府指，勞工處和屋宇署已按公署報告中的建議展開多項跟進工作。勞工處修訂了職安健法例，提高刑罰；亦計劃於今年下半年開始試用小型無人機進行巡查、調查及蒐證工作，並研究利用語音轉文字技術協助錄取口供，提升前線人員執法成效。勞工處和屋宇署已加強溝通協作，並已改善部門之間的轉介機制。

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