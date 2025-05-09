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海皇粥店結業｜創辦人指已自掏3000萬填氹並賤賣唯一住宅　無力再貸款填補虧損才無奈結業

港聞

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

海皇粥店結業。（資料圖片）

開業33年的海皇粥店突宣布全線結業，並終止僱傭合約，勞工處接獲逾80名員工求助。海皇粥店創辦人蕭楚基與蔡汪浩今（9日）在社交平台發表聯合聲明，提到已動用超過3,000萬元私人資金填補公司虧損，連唯一居住物業也已被賤賣，強調已用盡一切方法嘗試挽救公司及業務，惜已無力繼續透過貸款等填補虧損問題，形容業務終結實非所願；又指二人已主動聯絡勞工處並提供所需文件及細節。

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聲明指，二人一直期望疫情後經濟會越來越好，亦深信由治及興的過程能令生意有所增長，但無奈本港消費及飲食模式持續改變，粥品需求持續下滑，收入虧損問題一直無法改善。

稱到處問朋友借款　已主動聯絡勞工處

聲明亦強調，二人一直「全心全意、歇盡所能，用盡一切方法嘗試挽救公司及公司業務」，提到從未放棄找辦法集資，已賤賣唯一的居住物業、到處問朋友借款、從私人賬戶內提取3,000多萬元填補公司賬目及借高利貸，確保有足夠資金支付員工薪酬及其他經營費用，又稱本想繼續透過借貸等融資方式繼續堅持，惜其他股東紛紛退股，最後才無奈聽從會計師建議清盤結業。

二人也澄清海皇並非「無良企業」，指經營海皇33年，始終恪守企業及僱主責任，所有員工的工資及福利均準時發放，無一缺少；亦提到今日已主動聯絡勞工處，提供所需文件及一切細節，處方亦會加快地按程序處理後續事宜，會盡力配合政府部門處理剩餘的勞資問題。聲明又指，海皇今日已開始清盤程序，委任了清盤人負責後續安排，一切程序將嚴格按照政府的自願性清盤程序進行。

聲明全文：

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勞工處 結業 海皇粥店

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