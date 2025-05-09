前海｜前海建築設計比賽接受報名　設兩項目　一等獎最多可獲20萬元

「前海‧香港青年設計師競賽2025」今日（9日）起接受報名。今屆比賽有2個設計項目，參賽者可選擇同時參與，或揀選其中1個參賽。兩個項目的一等獎分別可獲20萬及16萬元獎金。

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「前海‧香港青年設計師競賽2025」 報名日期：5月9日至6月13日

實地考察：6月21日

提交作品日期：8月7日前

頒獎典禮日期：9月中旬 參賽項目 項目一：3 座人行天橋概念方案，分別位於前海「桂灣片區」和「前灣片區」的中心區域，其中 1 條天橋連接港人熟悉的「青年夢工場」，設計內容包括橋樑總體佈置、造型設計、無障礙設計等 項目二：前海媽灣國際街區藝術裝置概念方案，為一處通往地鐵商業、人防通道及地下停車場的出入口，進行改裝或加裝藝術裝置，希望將平平無奇的出入口變身「打卡」熱點 參賽資格 A.個人或團隊參賽皆可，所有參賽者不得超過45歲（至截止報名日） B.個人參賽者或參賽團隊之隊長，必須為香港居民（包括非永久居民） C.個人參賽者或參賽團隊之隊長，必須為香港建築師學會、或香港測量師學會、或香港規劃師學會、或香港園境師學會之會員、或現正就讀之課程或從事工作之經驗、有助成為上述4個學會之會員

予以實施作品 可獲13.5萬港元顧問費

與過去兩屆比賽一樣，獲獎作品經前海認可後將予以實施，承辦單位將與實施作品獲獎人簽訂深化設計合同，每個項目顧問費用最多13.5萬港元。

比賽由前海管理局主辦，立法會建測規園界謝偉銓議員聯辦，中聯辦教科部及特區政府發展局支持，並由合共9個香港的相關專業學會和大專院校合辦、協辦。

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