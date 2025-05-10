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世紀精品｜「兩餸飯」成部分旅行團新選擇　業界稱港特有文化毋須驚奇

港聞

發布時間： 1 小時前

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五一黃金周期間，不少旅行團選擇平價快餐店，亦有小部分旅行團選擇「兩餸飯」。(不具名)

五一黃金周期間，不少旅行團選擇平價快餐店，亦有小部分旅行團選擇「兩餸飯」。有業界人士指，該情況並不常見，相信情況多出現於自由行遊客，亦有業界人士指兩餸飯也是一種香港特有文化，旅客選擇也毋須驚奇。

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香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷指，很少旅行團會安排團友食「兩餸飯」，相信這種情況多現於想體驗「兩餸飯」的自由行遊客。提及有旅行團會在「只限會員」的店舖食飯，他認為只是個別情況。

只要合法、團友及接待者同意　食三文治都得

旅遊業監管局回應本報查詢指，若發現派發兩餸飯飯盒的情況屬於違規，將會與食環署合作處理。當局也表示，《旅遊業條例》並沒有正式規管旅行團需到哪裏食飯，只要團員及接待者雙方同意，買飯盒或三文治均可。不過當局有相關指令保障消費者，根據《持牌人指令》要求，旅行團要確保提供產品、服務安排的所有供應商均需要符合香港法例，亦要求持牌旅行代理商揀選食肆時，須注重食肆的衞生條件。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，觀察到有旅行團到快餐店及茶餐廳用膳，而兩餸飯也是香港特有文化，若旅客選擇兩餸飯也毋須驚奇，「香港好多人都食兩餸飯」，並非只有旅行團或內地遊客才會選擇。

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