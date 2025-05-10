世紀精品｜星光行舖變身食「三餸團餐」　食環署曾指無牌經營提出兩宗檢控

尖沙咀星光行內，有一間只招待內地旅行團用膳的店舖，本報向民政事務總署及食物環境衞生署查詢，發現並未持有會社或食物業牌照，並曾被食環署提出兩宗檢控。有大律師指，團友以取餐券領取飯盒不一定違法，除非滿足到「提供」餐飲的定義，如在場所內烹飪食物等。

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「世紀精品」接待內地團 只限會員

本報記者周一（5日）發現，不少導遊會帶旅行團到星光行地下一層名為「世紀精品」的處所用膳，它在地下一層共有三間大舖位，其中兩間正接待旅行團，另一間疑似正在裝修，招牌或海報上均有「只限會員」字樣。記者嘗試以內地遊客身份進入，並以普通話詢問職員是否能進店用膳，惟遭職員制止，並稱不對外開放，只接受團體旅客，在詢問期間，記者掃視店舖一圈，未見有明顯的廚房。

其後記者只能於店外觀察，注意到導遊會向旅行團團友派發綠色餐券，憑餐券到店舖門口的直立型保溫櫃排隊等候職員派發飯盒，然後進入店內用膳。

店舖內裝修較簡單，牆上張貼了維港、香港街景等的攝影作品，而餐桌上則有餐具及水壺，團友用膳完畢，便會把餐盒放到店外的餐盒回收處。

在內用膳的旅行團團友黃先生表示，並不清楚會員制度的詳細情況，只知道導遊會向他們每人派發餐券，憑餐券便可以領取午餐。他表示，午飯是「三餸一飯」，包括排骨、雞肉木耳、娃娃菜，更直言「香港消費這麼高，（午餐）當然非常可以」。

團友憑券取餐 「2天1夜200元划算」

另一團友許女士亦表示，是跟隨導遊的安排領取餐券。她續指，旅行團收費便宜，平均每日團費為200元左右，兩天一夜便可到訪香港及澳門，十分划算。記者也以普通話向現場的旅遊團導遊查詢，他們表示，會員需要購買，他們是團隊訂餐，亦指「這裏沒有優惠」，讓記者到附近的大家樂吃飯，「大家樂很好呀」。

本報記者在拍攝「世紀精品」舖面期間被一名女職員發現，記者拒絕刪除相片後更報警。在等候警員前來期間，記者詢問「世紀精品」男職員是否擁有會社牌照或食肆牌照，但對方沒有正面回答，僅稱：「將個本來無人行嘅商場變做有人行，（內地遊客） 黎港消費呀嘛。」

本報分別向民政署及食環署查詢「世紀精品」是否擁有合法牌照。民政事務總署回覆查詢指，按牌照處的紀錄，「世紀精品」沒有持有《會社（房產安全）條例》下的合格證明書，但有否違反《條例》，要視乎該個案的具體營運模式。

食環署則回覆指，該處所現時未持有該署簽發的有效食物業牌照，食環署人員曾多次到上址突擊巡查，並於4月下旬及5月上旬發現有人違規經營食物業，已即時根據《食物業規例》向經營者提出兩宗檢控。食環署亦指，任何人無牌經營須領有訂明牌照類別的食物業即屬違法。違例者一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月，另加每天罰款900元。

未證場所烹飪食物 大狀：未必違法

另外，記者發現 「世紀精品」除了提供餐食外，在星光行還有兩間店舖分別售賣手錶及藥妝。翻查資料，新世紀聯合發展有限公司 （以「世紀精品」名稱經營）屬於旅遊業監管局的註冊商店名單之中。

旅監局昨日向本報表示，「世紀精品」回覆局方稱未收到食環署的傳票，本報再向次食環署查詢，署方表示，檢控程序需時，未收到告票屬正常情況。

記者於昨日（9日）再次到訪星光行，發現三間提供飯盒的處所當中，只剩一間正在接待旅客；一間堆滿了紙箱、膠凳等雜物；另一間的店舖海報及招牌均已拆下，也拉上閘門，而藥妝店及手錶店仍正常營業。

星光行內一間店舖職員稱，注意到「世紀精品」開店已約半年，亦知道手錶店、藥妝店是其所有，不過認為旅行團對他影響不大。他說「世紀精品」入駐後，確實多了團友到他的店觀望，惟購買的人較少，亦擔心讓旅客來港吃飯盒會影響香港形象。他表示未有留意「世紀精品」是否持牌，如屬合法營運他不希望倒閉，「唔想下面黑晒」，但若是違法還是希望依法處理。

大律師陸偉雄估計，上述運作模式有可能是走法律罅，但不能憑餐券領取飯盒去判斷是否違法，因它可以在其他快餐店購買飯盒再提供給團友，除非能證明處所在沒有領取牌照的情況下，在該場所烹飪食物，才能滿足到「提供」餐飲的定義。

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