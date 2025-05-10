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世紀精品｜會所不提供酒類餐飲　或毋須領牌

港聞

發布時間： 1 小時前

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有大律師指會所如不提供酒精飲品、餐飲服務、表演，或不一定需要領取牌照。（本報記者）

有大律師指會所如不提供酒精飲品、餐飲服務、表演，或不一定需要領取牌照。雖然提供飯盒在部分情況下不屬違法，但他表示，希望旅行團團友來港可以有良好體驗，冀旅遊業界自律、執法部門加強巡查等。

大律師陸偉雄指，食肆牌照種類較多，如大牌、細牌等，這些牌照均需要向食環署申請，而不是每一種會社均需要持牌，除非該會社提供酒精飲品、餐飲服務、表演，若只是純粹的會所，理論上是毋須領牌。

大狀指地盤飯盒生意　亦不必牌照

陸解釋牌照問題時舉例，指地盤飯盒生意亦不必申領牌照。他說，注意到地盤飯盒生意算是「肥豬肉」，有部分食肆會在早上開始製作飯盒，然後由客貨車運送至地盤交給工人，這種「外賣飯盒」亦無違例。他又指，最近粉嶺一茶餐廳便有疑因搶飯盒生意發生糾紛。

陸偉雄表示，雖然「世紀精品」情況未能判斷是否違法，但是他希望旅行團團友來港可以享受良好服務，「唔係食個飯盒就算」，從而對香港有好印象，才能「說好香港」。他冀旅行社自律，讓團友在舒適的環境食飯，相關執法部門也可增加巡查次數，再加上法例監管，相信會有立竿見影的效果。

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