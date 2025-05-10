李連杰女兒︱李連杰與前妻黃秋燕所生二女罕有曝光　接受女兒眼部檢查：你現在是眼科醫生

【李連杰 / 李連杰前妻 / 黃秋燕 / 李連杰女兒】現年62歲的武打巨星「功夫皇帝」李連杰近年因健康問題減產，自參演2018年荷里活電影《花木蘭》後，一直養尊處優，只偶爾在社交平台分享生活照。

近日，李連杰在微博發分享，被當眼科醫生的女兒檢查眼睛的照片，寫道：「當年讓我炒餅，現在又讓我乖乖坐着，哎，二女兒的話也得聽啊，誰讓你現在是眼科醫生呢」，李連杰並讚她坐得比自己還畢直。

此帖文發出後，網民最初以為相中人是李連杰與現任太太利智所生的二女Jada，但其實很是他與前妻黃秋燕所生的二女李苔蜜。

網民發現李連杰曾在2013年發文稱「二女兒大學畢業了，回到家裏，希望我給他做飯，我只會這一招，蔬菜炒餅」，相中的二女兒李苔蜜在12年前大學畢業，如今約35歲，至於Jada今年才22歲。而今次李連杰分分享的相片，只露出李苔蜜的側面而已。

李連杰近況︱功夫皇帝屢傳死訊 李連杰睽違半年更新IG現身日本

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李連杰女兒︱與黃秋燕離婚

李連杰在1987年與同門師姊黃秋燕結婚，在1988年長女李思出生、1989年次女李苔蜜出生。可是，李連杰在1988年因拍電影《龍在天涯》與片中女主角戀利智結緣並相戀，在1991年，李連杰與黃秋燕協議離婚，他並把所有財產都給予前妻黃秋燕。

在1999年9月19日，李連杰與利智在洛杉磯結婚，翌年，他與利智所生女兒Jane李真出生，幼女Jada在2003年出生。

過往，李連杰在社交平台父女照都是騷與利智所生女兒Jane與Jada的合照，今次騷與前妻所生的女兒合照屬罕有。

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