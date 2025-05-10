大S徐熙媛去世｜沉默數月小S發千字長文悼念亡姊　曬與大S握手相：你永遠在我心裡

【徐熙媛 / 徐熙娣 / 大S / 小S】台灣女星大S徐熙媛今年2月初在日本病逝，她的家人至今未能走出喪親之痛，驟失愛姐的小S徐熙娣也因此暫停手頭工作，向節目《小姐不熙娣》請假半年，至今仍未複工。

昨晚（9日），沉默數月的小S在IG發長文悼念姐姐，回憶與大S的過往點滴，並分享一張姐妹緊握手掌的圖片：「大家都跟我說要走出去，但我不想走去哪裡，因為妳會永遠在我心裡，永遠，直到我們見面的那刻！」

大S徐熙媛去世｜S媽送院打強心針 未能走出喪女陰霾發文求助

小S發千字長文悼念姐姐，並配上一張與大S握手圖：

我姐姐從小就是我的後盾，只要我遇到不敢做的事，她就會說：徐熙娣，妳很俗辣耶！那就是她鼓勵我的方式！我人生的大小事，一定都是第一個跟她說，因為我需要她的意見，也需要她的鼓勵！

懷孕了打給她，我話都還沒講，她就說：妳懷孕啦！然後立刻幫我想如何讓我媽不抓狂！我失業低潮的時候，想假裝自己可以當家庭主婦，她跟我說：徐熙娣，妳幹嘛假裝自己不想當明星啊？然後鼓勵我繼續主持！我還有很多很多問題想聽她的意見，我也很想擁抱總是一副堅強萬分，內心其實很脆弱的她！

珊，接下來我得真的振作起來了，因為媽媽真的好想妳，我也好想妳，可是我要好好照顧媽媽，如果我沒做到，妳應該又會說：徐熙娣，妳都幾歲了，還不會照顧媽媽？大家都跟我說要走出去，但我不想走去哪裡，因為妳會永遠在我心裡，永遠，直到我們見面的那刻！

#大s影響我最深的1件事

#我最想念大s的1件事

#徐媽媽請好好愛護自己

#媽 大家都會記得珊珊的

#您還有1個善良和1個白目的女兒喔」