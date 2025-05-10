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海皇粥店結業︱近百名海皇粥店員工求助涉款共約1500萬　孫玉菡為外勞留港追欠薪安排資助

港聞

發布時間： 1 小時前

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海皇粥店結業。（經濟日報圖片）

【海皇粥店 / 勞福局 / 孫玉菡】海皇粥店結業，勞工處至今收到近100名海皇粥店員工求助，涉及欠薪及解僱補償等，追討金額約1500萬元。

勞工及福利局局長孫玉菡今日（5月10日）接受電台訪問稱，勞工處會協助被解僱的員工，處方亦會協助其中19名外勞，如果他們需要留港追討欠薪，當局會安排資助。

海皇粥店結業｜逾百名員工遭拖欠薪金至少10萬　工會促僱主盡快交代

海皇粥店結業。（經濟日報圖片）

孫玉菡表示︰「要留港追討權益，如何解決？或像今次出現的情況，萬一在工作期間僱主要清盤，按他們的簽證，一結束合約兩周內要離港，沒錢沒地方住怎麼辦？我們今年一月已推出支援計劃。我們有資助給他們，資助約每日有350元或住宿的七成、以低者為準，他們都要付少許，資助七成住宿。另外每日有100元膳食費加交通費，通常以兩周為準、最多兩周。」

對於外勞來港時要支付高昂中介費，孫玉菡表示，中介費是由國家商務部指定認可輸港勞務公司收取，規定收取的費用要合理，他過往會見商務部時亦有就此交流，希望外勞工作職位安排公允。

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