海皇粥店結業︱近百名海皇粥店員工求助多數涉欠薪　孫玉菡：可申請破欠基金至多8萬元

【海皇粥店 / 勞福局 / 孫玉菡】海海皇粥店結業，勞工處至今收到近100名海皇粥店員工求助，涉及欠薪及解僱補償等，大部分遭欠薪約1個月。

海皇粥店結業︱近百名海皇粥店員工求助涉款共約1500萬 孫玉菡為外勞留港追欠薪安排資助

勞工及福利局長孫玉菡今日（10日）在電台節目中表示，受海皇粥店結業影響的員工，大部份遭欠薪約一個月，可向政府的破欠基金申請最多8萬元欠薪款額，足以全數覆蓋欠薪金額。

▲ 近百名海皇粥店員工求助多數涉欠薪，孫玉菡：可申請破欠基金至多8萬元。（商台圖片）

他又指，基金早前亦提高基金遣散費特惠款項的上限，由政府補貼首20萬元的遣散費，而本月1日取消強積金對沖前產生的遣散費，可以由僱主的強制性供款進行對沖；若僱主合作，齊備單據等文件，預料員工可於3個月內取回欠薪及補償等。

孫玉菡還表示，破欠基金資金充裕，目前有約70多億元儲備，但強調基金並非提款機，當局會就每宗申請進行調查，確保能保障員工，同時不被濫用。

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