  • 30°C
香港時間：2025510日 (六) 14:00

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

海皇粥店結業︱近百名海皇粥店員工求助多數涉欠薪　孫玉菡：可申請破欠基金至多8萬元

港聞

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

近百名海皇粥店員工求助多數涉欠薪，孫玉菡：可申請破欠基金至多8萬元。（資料圖片）

【海皇粥店 / 勞福局 / 孫玉菡】海海皇粥店結業，勞工處至今收到近100名海皇粥店員工求助，涉及欠薪及解僱補償等，大部分遭欠薪約1個月。

海皇粥店結業︱近百名海皇粥店員工求助涉款共約1500萬　孫玉菡為外勞留港追欠薪安排資助

勞工及福利局長孫玉菡今日（10日）在電台節目中表示，受海皇粥店結業影響的員工，大部份遭欠薪約一個月，可向政府的破欠基金申請最多8萬元欠薪款額，足以全數覆蓋欠薪金額。

近百名海皇粥店員工求助多數涉欠薪，孫玉菡：可申請破欠基金至多8萬元。（商台圖片）

他又指，基金早前亦提高基金遣散費特惠款項的上限，由政府補貼首20萬元的遣散費，而本月1日取消強積金對沖前產生的遣散費，可以由僱主的強制性供款進行對沖；若僱主合作，齊備單據等文件，預料員工可於3個月內取回欠薪及補償等。 

孫玉菡還表示，破欠基金資金充裕，目前有約70多億元儲備，但強調基金並非提款機，當局會就每宗申請進行調查，確保能保障員工，同時不被濫用。

海皇粥店結業｜創辦人指已自掏3000萬填氹並賤賣唯一住宅　無力再貸款填補虧損才無奈結業

海皇粥店結業｜逾百名員工遭拖欠薪金至少10萬　工會促僱主盡快交代

海皇粥店結業｜勞工處接逾80員工求助追討800多萬　積金局暫錄57萬欠款

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
偉大媽媽｜張慧儀揭心臟病兒術後一度失自理能力　為子換片崩潰狂喊：痛苦到無法形容！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

海皇粥店結業｜勞工處接逾80員工求助追討800多萬　積金局暫錄57萬欠款
18:54 2025/05/08
海皇粥店結業｜勞工處接逾80員工求助追討800多萬　積金局暫錄57萬欠款
海皇粥店結業｜逾百名員工遭拖欠薪金至少10萬　工會促僱主盡快交代
11:15 2025/05/09
海皇粥店結業｜逾百名員工遭拖欠薪金至少10萬　工會促僱主盡快交代
海皇粥店結業｜創辦人指已自掏3000萬填氹並賤賣唯一住宅　無力再貸款填補虧損才無奈結業
21:53 2025/05/09
海皇粥店結業｜創辦人指已自掏3000萬填氹並賤賣唯一住宅　無力再貸款填補虧損才無奈結業
海皇粥店結業︱近百名海皇粥店員工求助涉款共約1500萬　孫玉菡為外勞留港追欠薪安排資助
今日 10:49
海皇粥店結業︱近百名海皇粥店員工求助涉款共約1500萬　孫玉菡為外勞留港追欠薪安排資助

你可能感興趣

海皇粥店結業｜勞工處接逾80員工求助追討800多萬　積金局暫錄57萬欠款
18:54 2025/05/08
海皇粥店結業｜勞工處接逾80員工求助追討800多萬　積金局暫錄57萬欠款
海皇粥店結業｜逾百名員工遭拖欠薪金至少10萬　工會促僱主盡快交代
11:15 2025/05/09
海皇粥店結業｜逾百名員工遭拖欠薪金至少10萬　工會促僱主盡快交代
海皇粥店結業｜創辦人指已自掏3000萬填氹並賤賣唯一住宅　無力再貸款填補虧損才無奈結業
21:53 2025/05/09
海皇粥店結業｜創辦人指已自掏3000萬填氹並賤賣唯一住宅　無力再貸款填補虧損才無奈結業
勞工處 孫玉菡 員工福利及權益 員工福利 結業 海皇粥店 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

梁芷珮女兒︱靚媽梁芷珮餅印女兒將12歲　驚嘆阿女漸長大：幾時變得咁少女風
梁芷珮女兒︱靚媽梁芷珮餅印女兒將12歲　驚嘆阿女漸長大：幾時變得咁少女風
蔚雨芯被起訴︱廉署起訴藝人TVB前藝人蔚雨芯　涉詐騙股東580萬元及挪用公款310萬元
蔚雨芯被起訴︱廉署起訴藝人TVB前藝人蔚雨芯　涉詐騙股東580萬元及挪用公款310萬元
新冠病毒︱本港新冠陽性比率創1年新高 近1周錄31宗嚴重及死亡個案　衞生署：病毒活躍程度持續上升
新冠病毒︱本港新冠陽性比率創1年新高 近1周錄31宗嚴重及死亡個案　衞生署：病毒活躍程度持續上升
男人最痛丨42歲男星自爆早年遇嚴重車禍　生殖器官遭重創失性能力曾絕望求母親 : 讓我死
男人最痛丨42歲男星自爆早年遇嚴重車禍　生殖器官遭重創失性能力曾絕望求母親 : 讓我死
急症室最長等候時間（05月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月10日 時間12:05）