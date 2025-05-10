  • 30°C
香港時間：2025510日 (六) 12:07

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

削公務員編制｜未來兩年政策局整體編制削減2%　楊何蓓茵：以不影響服務為前提

港聞

撰文： 王月明

發布時間： 10 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

分享：

分享：

熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

未來兩年政策局整體編制削減2%，楊何蓓茵：以不影響服務為前提。

【公務員 / 削減編制 / 楊何蓓茵】港府分階段削1萬個公務員職位，預計至明年3月底，編制將較2022/23年度，累計減少約3,000個職位。

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（10日）在一個電台節目表示，在政府削減經常開支2%的目標下，持續要求各部門及政策局審視人手，做好人手規劃，達到「可減則減」。但目前部分部門人手不足，導致有增加職位的情況，例如公務員事務局轄下的公務員學院，需要增聘人手以推行培訓。

削公務員編制｜明年4月前累計削3000職位　保安局佔三分一　4政策局未減反增

楊何蓓茵強調雖然目標是公務員編制未來兩年各減2%，但大前提是服務不受影響；每個政策局轄下部門實際削減編制的數字會有彈性，可以按實際人手需求，削減多於或少於目標的崗位，以達致政策局整體編制削減2%。

她指各政策局正規劃來年人事計劃，未能公布具體削減編制情況，又指局方正審視以人工智能取代人力，填補部分空缺。

楊何蓓茵強調雖然目標是公務員編制未來兩年各減2%，但大前提是服務不受影響。（資料圖片）

政府提出優化公務員紀律機制，包括被法院裁定干犯嚴重罪行的人員，政府無須取得法院文件亦可施加懲罰。

楊何蓓茵表示，目前八成個案由內部紀律聆訊到結案，能在9個月內完成，而九成法院處理的個案在3個月內完成，少數複雜個案處理時間較長，期望能加速處理。她指，修例後相關部門被賦予權力施加懲罰，不需等待法院文件或判辭，相信可以縮短處理時間大約一個月。

楊何蓓茵又指，會讓主事部門有彈性處理，如果認為未能判罰，可以繼續等候法院文件或判辭，再作出決定。

財案2025｜黎棟國促政府下定決心取消過時公務員職位　鄧家彪：冀公務員「人少辦大事」

公務員｜削一成空缺職位？　楊何蓓茵︰公共服務有需要職位將繼續保留及招聘

最新影片推介：

 

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

公務員｜削一成空缺職位？　楊何蓓茵︰公共服務有需要職位將繼續保留及招聘
17:53 2025/04/08
公務員｜削一成空缺職位？　楊何蓓茵︰公共服務有需要職位將繼續保留及招聘
財案2025｜黎棟國促政府下定決心取消過時公務員職位　鄧家彪：冀公務員「人少辦大事」
15:24 2025/04/17
財案2025｜黎棟國促政府下定決心取消過時公務員職位　鄧家彪：冀公務員「人少辦大事」
削公務員編制｜明年4月前累計削3000職位　保安局佔三分一　4政策局未減反增
14:48 2025/04/30
削公務員編制｜明年4月前累計削3000職位　保安局佔三分一　4政策局未減反增

你可能感興趣

公務員｜削一成空缺職位？　楊何蓓茵︰公共服務有需要職位將繼續保留及招聘
17:53 2025/04/08
公務員｜削一成空缺職位？　楊何蓓茵︰公共服務有需要職位將繼續保留及招聘
財案2025｜黎棟國促政府下定決心取消過時公務員職位　鄧家彪：冀公務員「人少辦大事」
15:24 2025/04/17
財案2025｜黎棟國促政府下定決心取消過時公務員職位　鄧家彪：冀公務員「人少辦大事」
削公務員編制｜明年4月前累計削3000職位　保安局佔三分一　4政策局未減反增
14:48 2025/04/30
削公務員編制｜明年4月前累計削3000職位　保安局佔三分一　4政策局未減反增
楊何蓓茵 網絡熱話 財政預算案 公務員事務局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

東張西望︱65歲單親婦養大兒子花光積蓄助置業　換無情對待被新抱痛打逼遷：真係好心痛
東張西望︱65歲單親婦養大兒子花光積蓄助置業　換無情對待被新抱痛打逼遷：真係好心痛
蔡瀾近況︱83歲蔡瀾傳身體欠佳入ICU出院近況曝光　送30萬普洱招呼友人 精神面貌惹議
蔡瀾近況︱83歲蔡瀾傳身體欠佳入ICU出院近況曝光　送30萬普洱招呼友人 精神面貌惹議
星二代︱趙薇15歲女激罕曝光擁最強大眼基因　小四月獲讚靚過媽咪卻飄網紅味？
星二代︱趙薇15歲女激罕曝光擁最強大眼基因　小四月獲讚靚過媽咪卻飄網紅味？
地震先兆｜地震預警新突破！ 中大學者揭「破壞性地震」　出現前的11個月先兆
地震先兆｜地震預警新突破！ 中大學者揭「破壞性地震」　出現前的11個月先兆
蔚雨芯被起訴︱廉署起訴藝人TVB前藝人蔚雨芯　涉詐騙股東580萬元及挪用公款310萬元
蔚雨芯被起訴︱廉署起訴藝人TVB前藝人蔚雨芯　涉詐騙股東580萬元及挪用公款310萬元