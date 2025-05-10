削公務員編制｜未來兩年政策局整體編制削減2%　楊何蓓茵：以不影響服務為前提

【公務員 / 削減編制 / 楊何蓓茵】港府分階段削1萬個公務員職位，預計至明年3月底，編制將較2022/23年度，累計減少約3,000個職位。

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（10日）在一個電台節目表示，在政府削減經常開支2%的目標下，持續要求各部門及政策局審視人手，做好人手規劃，達到「可減則減」。但目前部分部門人手不足，導致有增加職位的情況，例如公務員事務局轄下的公務員學院，需要增聘人手以推行培訓。

削公務員編制｜明年4月前累計削3000職位 保安局佔三分一 4政策局未減反增

楊何蓓茵強調雖然目標是公務員編制未來兩年各減2%，但大前提是服務不受影響；每個政策局轄下部門實際削減編制的數字會有彈性，可以按實際人手需求，削減多於或少於目標的崗位，以達致政策局整體編制削減2%。

她指各政策局正規劃來年人事計劃，未能公布具體削減編制情況，又指局方正審視以人工智能取代人力，填補部分空缺。

▲ 楊何蓓茵強調雖然目標是公務員編制未來兩年各減2%，但大前提是服務不受影響。（資料圖片）

政府提出優化公務員紀律機制，包括被法院裁定干犯嚴重罪行的人員，政府無須取得法院文件亦可施加懲罰。

楊何蓓茵表示，目前八成個案由內部紀律聆訊到結案，能在9個月內完成，而九成法院處理的個案在3個月內完成，少數複雜個案處理時間較長，期望能加速處理。她指，修例後相關部門被賦予權力施加懲罰，不需等待法院文件或判辭，相信可以縮短處理時間大約一個月。

楊何蓓茵又指，會讓主事部門有彈性處理，如果認為未能判罰，可以繼續等候法院文件或判辭，再作出決定。

財案2025｜黎棟國促政府下定決心取消過時公務員職位 鄧家彪：冀公務員「人少辦大事」

公務員｜削一成空缺職位？ 楊何蓓茵︰公共服務有需要職位將繼續保留及招聘

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】