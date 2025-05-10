蔚雨芯被起訴︱「魔鬼胸」蔚雨芯涉挪用公款被廉署起訴　回應稱「假的真不了」上載歌曲憑歌寄意

【蔚雨芯 / 劉蒨樺 / 魔鬼胸 / 廉政公署】原名劉蒨樺的前TVB藝人「魔鬼胸」蔚雨芯（Rainky）在前日（5月8日）被廉政公署昨落案起訴，指為蒨斯樺醫學美容有限公司董事兼股東劉蒨樺，涉嫌詐騙一名股東投資共580萬元，誇大購買醫學美容儀器及裝修中心的費用，並挪用公款逾310萬元。

蔚雨芯在昨晚（5月9日）在個人社交平台上載律師聲明文件，並發文表示：「就有關本人的法律案件， 我已交由我法律代表周成康趙樹輝律師行處理， 現階段律師提醒我不方便就案件內容作評論，但我仍然相信法律是公平公正的，天也是公平的，假的真不了，惡人自有惡人磨。感謝各位好友關心!收到很多藝人/朋友慰問，so sweet！好窩心。」同時，她又上載一張滿面笑容的相片，似表示心情未受影響並充滿信心。

在今日（5月10日）凌晨，蔚雨芯在IG以限時動態方式上載歌曲《絕處生花》憑歌寄意，並寫道：「HAHA 突然間咁多流量 不如聽下首新歌」

蔚雨芯被起訴︱廉署起訴藝人TVB前藝人蔚雨芯 涉詐騙股東580萬元及挪用公款310萬元

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蔚雨芯被起訴︱曾加入TVB拍劇

現年31歲蔚雨芯（Rainky）原名劉蒨樺曾用別名「劉家麗」參加《2011年度香港小姐競選》，進入二十強被淘汰出局。2012年，與潮藝娛樂簽約成為旗下藝人，並推出人唱片《Raining》及寫真集《R》。

在2014年，她加入成為TVB電視基本藝人合約藝員，曾參演劇集《尖子攻略》、《法言人》、《靈戲逼人》等，另曾參演電影《微交少女》、《金雞SSS》等。在2023年10月10日，蔚雨芯在IG社交平台宣布與TVB正式完約。

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《絕處生花》歌詞

就算風吹和雨打也不怕

黎明第一道光一定照在你臉頰



風箏斷線才能到天涯

在逆風中把遠方抵達

就算沒有那座引路燈塔

也勇敢的出發



這一路跌跌撞撞的傷疤

對著黑暗裡的自己說別害怕

即使做過的夢還沒發芽

為理想努力的人都很偉大



你要做絕處逢生的野花

開在那萬丈之高的懸崖

就算風吹和雨打也不怕

黎明第一束光

一定照在你臉頰



RAP（粵語）

攞起手中支筆記錄每段煙火時光

期盼在不安裡面吸收萬難不斷啓航

旁人怪異目光

被樂觀埋下的痛楚

那渺小 亦碰撞

鐵花依然盛放

記著淚印指引了你的成長

辛酸旅程 邊行前邊冥想

這片破碎又高尚

內心感受到 人世間 無情 異樣

珍惜 那感恩 書寫孤獨照亮





這一路跌跌撞撞的傷疤

對著黑暗裡的自己說別害怕

即使做過的夢還沒發芽

為理想努力的人都很偉大



你要做絕處逢生的野花

開在那萬丈之高的懸崖

就算風吹和雨打也不怕

黎明第一道光一定照在



你要做絕處逢生的野花

開在那萬丈之高的懸崖

就算風吹和雨打也不怕

黎明第一道光一定照在你臉頰

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