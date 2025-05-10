特首訪中東｜李家超到訪本港獲認證清真餐廳　定政策讓港成穆斯林友善城市

【李家超 / 特首動態 / 訪問中東】行政長官李家超今日（10日）率團訪問中東國家卡塔爾和科威特，他在Facebook社交專頁表示，中東和東盟國家市場潛力巨大，是龐大穆斯林旅客的客源。他去年《施政報告》提到要開拓中東和東盟旅客客源，政府會締造對旅客友善環境，提升穆斯林友善的旅遊配套。

特首訪中東︱總商會陳瑞娟：不會只跟某一市場合作 工總莊子雄冀增新興產業合作

李家超日前在文化體育及旅遊局局長羅淑佩、旅遊發展局副幹事葉貞德等人陪同下，到訪其中一間位於尖沙咀的酒店視察清真旅遊配套設施，包括祈禱室及獲認證的「清真廚房餐廳」；與穆斯林旅客傾談，對方表示滿意酒店配額套，可吸引他們日後多帶朋友過來度假。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

他還表示，很高興能夠見到香港有不少酒店及餐廳響應政府政策，推出清真配套服務；他會持續重視和推廣清真旅遊，推動社會各界提升旅遊配套，提升香港旅遊競爭力，吸引更多清真旅客來港。

全文如下：

【以優質清真旅遊配套歡迎穆斯林旅客】 我日前到訪尖沙咀一間酒店視察清真旅遊配套設施，這間酒店獲國際知名穆斯林旅遊推廣公司「新月評等」認證為五級。香港目前有六間取得穆斯林友善度第五級的酒店，這是其中一間。 酒店設置了祈禱室，房間亦配備了可蘭經、朝拜方向標示和小淨設施。酒店的其中一間餐廳亦獲香港回教信託基金總會認證為「清真廚房餐廳」。我見到廚師為客人炮製豐盛的清真美食，亦遇到幾位穆斯林旅客並和她們交流，很高興聽到她們對酒店配套感到滿意，並認為完善優質的服務吸引他們日後多帶朋友過來度假。 我和團隊今日啟程出訪中東，拓展新興市場，推廣香港優勢。中東和東盟國家市場潛力巨大，是龐大穆斯林旅客客源。我在去年《施政報告》提到要開拓中東和東盟旅客客源，政府會締造對旅客友善環境，提升穆斯林友善的旅遊配套，包括整合提供清真食品的餐廳名單。截至今年4月中，獲香港回教信託基金總會認證的餐廳數目，由去年初的100間增加至超過170間，獲「新月評等」穆斯林友善評級的酒店有61間，景點和會展場地有5個。 很高興見到香港不少酒店和餐廳響應政府政策，推出清真配套服務，看準市場需求並發揮創意，取得不錯成效。我一直重視推廣清真旅遊，會繼續推動社會各界提升旅遊配套，並加大宣傳力度，吸引更多清真旅客來港體驗獨一無二的都市活力和美味佳餚，令他們玩得開心、食得安心、住得舒心，同時提升香港旅遊競爭力。

東盟｜林定國以署理特首身份晤東盟代表團 鼓勵東盟企業用香港專業服務開拓市場

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】