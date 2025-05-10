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中年好聲音3｜車婉婉憂兒子承受「星二代」壓力　感恩生父相認為兒子補上外公角色

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

車婉婉憂兒子承受「星二代」壓力，感恩生父相認為兒子補上外公角色。

【車婉婉 / 車婉婉生父 / 中年好聲音 / 星二代】近年憑主持工作人氣急升的車婉婉，以親切自然的形象深得觀眾喜愛。適逢母親節，她接受香港電台第一台《舊日的足跡》訪問，暢談與兒子相處點滴，並再次回應與生父相認的故事。

車婉婉父親︱車婉婉首公開生父身份澄清非張英才女兒　十年前媽媽離世後父女相認

中年好聲音3｜車婉婉憂慮兒子承受「星二代」壓力

車婉婉與外籍丈夫結婚多年，育有一名 8歲的兒子「BBQ」。她透露最近對寶貝兒子感到內疚及憂慮，稱：「今年 BBQ 生日時，一位老師告訴我，原來校內有同學取笑他的母親醜樣、唱歌走音，但他一直沒有主動向我提起。我聽到很想哭，不禁反思星二代的身份是否成為了他的包袱，甚至令他比同齡的小孩更早入世。」

翌日，她平靜地跟兒子傾談，BBQ只簡單回應一句「他們好衰」，她則開導兒子：「不要緊，你可以跟他們說多謝，並會告訴媽媽讓她努力進步。而你亦不必不開心，所有批評的說話，我們都應感謝他們。」

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中年好聲音3｜選秀節目決賽日邀請兒子擔任助手

適逢所主持的歌唱選秀節目《中年好聲音3》總決賽於母親節當晚舉行，車婉婉特別邀請 BBQ 擔任小助手，全晚負責幫她看管水壺，一同過節。她又指節目開播至今，所有造型全由她自己一手包辦。

被問到難得總決賽在啟德體藝館進行，可會精心準備戰衣出席？她說：「我請了一位年輕人幫忙打理服裝。不過，她未曾給我一件完整的衣服，每次都好像給我如『手巾仔』般少布的服飾，我自己都很期待。」

作為新秀歌唱大賽冠軍，車婉婉明白參賽者的心情，但不敢與他們作比較。「當年的新秀比賽是密集式綵排，一晚就完成，但他們要堅持足足九個月的競賽。」

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中年好聲音3｜感恩生父相認為兒子補上外公角色

車婉婉自小在單親家庭中長大，外界多年來盛傳其生父為已故資深演員張英才，早前她已澄清生父另有其人。她在節目中續分享與父親相認的感受：

她表示：「雖然爸爸在我成長過程中沒有承擔甚麼責任，但他為BBQ的成長補上了外公的角色，更在 BBQ 出生時前來醫院探望。十年前他主動聯絡我，首次見面的一刻感覺很奇怪。一直認為自己的長相較像母親，但原來酒窩正是遺傳自他。」

車婉婉坦言，過去選擇沉默，是因為自己無權評論上一代的關係。「直至兩位離世後，外界仍在批評我不孝，漠視他住老人院，但我做過甚麼其實不需要向外界交代。」她表示，選擇公開生父的身份，是希望倘若他日自己離世時，個人資料至少不會留下錯誤的關係圖。

中年好聲音3︱車婉婉決賽前旅行放鬆　為囝囝克服恐懼玩Sea Walkin

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