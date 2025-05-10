艾威太太︱艾威太太Lisa病況危急　公開呼籲熱心人士捐肝救愛妻一命：不勝感激

現年66歲藝人「綠葉王」艾威的太太陳美玲（Lisa）患家族性遺傳多囊肝和多囊腎，在兩個月前突然惡化。

艾威在今年4月接受傳媒訪問時表示Lisa的病屬家族性遺傳，她的6兄弟姊妹中有3個患此病，大哥和三哥更活不過60歲。他當時表示因病情緊急，醫院已將太太排到最前等候換肝。

可是，艾威在今天（5月10日）於個人社交平台發出緊急呼籲，盼熱心人士能幫忙捐肝，稱︰

各位，由於我太太Lisa的病况危急，在大概兩個月前已排期輪候換肝，可惜至今仍未有合適的肝臟，她的年輕家庭成員亦全部健康不合格，現唯有盡最大努力，在此呼籲一下，希望有熱心人士願意作出幫忙捐贈，香港現時肝臟移植技術已經非常成熟，捐贈者出現意外的情況低至1-2%，Lisa的血型是O+(O positive)，如有熱心人願意作出捐贈，可致電852-61210096，聯絡吴先生，不勝感激。

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