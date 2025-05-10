採樣拭子污染｜醫管局上呼吸道採樣拭子疑受污染　2人新冠假陽性

【新冠病毒 / 採樣拭子 / 污染 / 醫管局】瑪嘉烈醫院化驗室日前對一批樣本採集套件進行例行檢驗，在過程中發現異常，經檢驗後發現部分樣本對新冠病毒病呈弱陽性反應。醫管局非常重視事件，在接獲醫院通報後，隨即採取一系列措施，確保病人安全及檢測結果的準確性。

措施包括即時停用該供應商的所有採樣拭子，安排轉用其他供應商的採樣拭子作替代；重新加強抽樣檢驗該供應商在今年一月送貨、並已經通過例行抽樣檢驗的樣本採集套件；及審視曾使用有關採樣拭子病人的檢測結果。

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採樣拭子污染｜對新冠病毒呈弱陽反應

醫管局在同一批次的採樣拭子中先後抽取100個樣本反覆化驗，最終發現18個樣本對新冠病毒病呈弱陽性反應。

有關採樣拭子是採購自一間本地供應商，於今年一月開始至四月底分別送達九龍西醫院聯網轄下的明愛醫院、葵涌醫院、北大嶼山醫院、瑪嘉烈醫院及仁濟醫院。由於採樣拭子是密封包裝，醫管局的微生物學專家在分析化驗結果後，估計採樣拭子於送達醫院前已經受到污染。

▲ 瑪嘉烈醫院化驗室日前對一批樣本採集套件進行例行檢驗，在過程中發現異常，經檢驗後發現部分樣本對新冠病毒病呈弱陽性反應。（資料圖片）

採樣拭子污染｜2人新冠假陽性

另外，醫管局亦已審視由今年一月至今，使用有關採樣拭子進行新冠病毒病檢測的病人個案，發現一名早前曾入住瑪嘉烈醫院的91歲女病人及一名曾入住仁濟醫院的82歲男病人的檢測結果有可能是假陽性。

兩名病人檢測的CT值均高於38，病人沒有明顯呼吸道感染病徵，醫生亦即時為病人安排複檢，皆為陰性，毋須處方抗病毒藥物，該兩名病人其後已出院。院方已通知兩名病人有關事件。

採樣拭子污染｜生物學專家：殘留病毒不具備傳染性

醫管局已諮詢微生物學專家的意見，認為受污染採樣拭子上的殘留病毒並不活躍、不具備傳染性，即使病人曾使用有關採樣拭子進行檢測，亦不會構成任何健康風險。

根據紀錄，九龍西醫院聯網共使用了約2.7萬枝有關批次的採樣拭子，除了上述兩宗有可能的假陽性個案之外，未有再發現其他不尋常個案。

發言人表示︰「醫管局會嚴肅跟進事件，已向衞生署通報；亦要求涉事的採樣拭子供應商徹底調查採樣拭子的品質監控和檢驗紀錄，並已要求供應商解釋事件及採取補救措施。本局不排除採取進一步行動追究供應商的責任。」

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