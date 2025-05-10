香港小姐︱朱晨麗享上流生活傳戀富二代　疑發文回應「樣貌進化」質疑

【朱晨麗 / 朱朱 / 香港小姐】現年37歲的2011年度四料港姐冠軍朱晨麗（朱朱），早前往觀賞香港國際馬術盛典，享上流人士生活，她入場後到處拍片打卡然後放上社交平台分享。

其實一直有傳她與富二代史昊洺（Kenneth）相戀，雖然朱晨麗沒有承認戀情，但去年她接受去年接受傳媒訪問稱二人關係不錯，更形容彼此「比正常朋友再親近一些」。

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香港小姐︱朱晨麗高EQ回應質疑

不過隨緋聞外，朱晨麗近年最為人注意是她的樣貌被指不時「升級進升」，她曾接受訪問時高EQ回之應自稱「好鍾意試新嘢」，並表示：「朋友話有新app，有影相有拍片個啲，咁影完出嚟就唔同咗樣，但都係我嚟嘅。」

對於被質疑整容，更稱：「我未有心思去搞咁多呢啲」甚至幽默表示：「即係百變，好似祖藍咁咩造型都得。」

日前，她於社交平台上載數張靚相，穿上連身低胸裙的她大騷仙氣，並疑回應是是非非，稱：「記得唔好為咗啲小事就劍拔弩張，整日斤斤計較，事事都要爭高下，以為贏咗就證明到自己價值～而係要知道咩時候需要據理力爭，咩時候要一笑了之～因為人生漫長，冇必要將精力嘥喺啲濕碎嘅嘢度，認同嗎。」

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