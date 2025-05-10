  • 27°C
香港時間：2025510日 (六) 22:33

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港小姐︱朱晨麗享上流生活傳戀富二代　疑發文回應「樣貌進化」質疑

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

朱晨麗疑回應「樣貌進化」的質疑。

【朱晨麗 / 朱朱 / 香港小姐】現年37歲的2011年度四料港姐冠軍朱晨麗（朱朱），早前往觀賞香港國際馬術盛典，享上流人士生活，她入場後到處拍片打卡然後放上社交平台分享。

其實一直有傳她與富二代史昊洺（Kenneth）相戀，雖然朱晨麗沒有承認戀情，但去年她接受去年接受傳媒訪問稱二人關係不錯，更形容彼此「比正常朋友再親近一些」。

贖夢︱張家輝回看新片釋懷演出泣不成聲　陳法拉朱晨麗合照不再「撞樣」

點擊圖片放大
+29
+28

香港小姐︱朱晨麗高EQ回應質疑

不過隨緋聞外，朱晨麗近年最為人注意是她的樣貌被指不時「升級進升」，她曾接受訪問時高EQ回之應自稱「好鍾意試新嘢」，並表示：「朋友話有新app，有影相有拍片個啲，咁影完出嚟就唔同咗樣，但都係我嚟嘅。」

對於被質疑整容，更稱：「我未有心思去搞咁多呢啲」甚至幽默表示：「即係百變，好似祖藍咁咩造型都得。」

日前，她於社交平台上載數張靚相，穿上連身低胸裙的她大騷仙氣，並疑回應是是非非，稱：「記得唔好為咗啲小事就劍拔弩張，整日斤斤計較，事事都要爭高下，以為贏咗就證明到自己價值～而係要知道咩時候需要據理力爭，咩時候要一笑了之～因為人生漫長，冇必要將精力嘥喺啲濕碎嘅嘢度，認同嗎。」

點擊圖片放大
+5
+4

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
偉大媽媽｜張慧儀揭心臟病兒術後一度失自理能力　為子換片崩潰狂喊：痛苦到無法形容！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

香港小姐︱37歲馬賽現身理大樣貌似學生　感慨稱：好像看到19歲初來香港的自己
16:40 2025/03/24
香港小姐︱37歲馬賽現身理大樣貌似學生　感慨稱：好像看到19歲初來香港的自己
香港小姐｜40歲港姐徐菁遙罕現身被集郵　網民指Suki容貌變化大：認唔出
22:31 2025/04/10
香港小姐｜40歲港姐徐菁遙罕現身被集郵　網民指Suki容貌變化大：認唔出
香港小姐︱朱慧敏大談過往情史　暖男丈夫不介意太太昔日感情事：每個人都有過去
11:39 2025/04/14
香港小姐︱朱慧敏大談過往情史　暖男丈夫不介意太太昔日感情事：每個人都有過去
香港小姐︱東張女神自小體弱多病　騷童年手寫信感謝母親：不讓我獨自害怕
11:12 2025/03/17
香港小姐︱東張女神自小體弱多病　騷童年手寫信感謝母親：不讓我獨自害怕
贖夢︱張家輝回看新片釋懷演出泣不成聲　陳法拉朱晨麗合照不再「撞樣」
13:58 2025/04/08
贖夢︱張家輝回看新片釋懷演出泣不成聲　陳法拉朱晨麗合照不再「撞樣」

你可能感興趣

香港小姐︱37歲馬賽現身理大樣貌似學生　感慨稱：好像看到19歲初來香港的自己
16:40 2025/03/24
香港小姐︱37歲馬賽現身理大樣貌似學生　感慨稱：好像看到19歲初來香港的自己
香港小姐｜40歲港姐徐菁遙罕現身被集郵　網民指Suki容貌變化大：認唔出
22:31 2025/04/10
香港小姐｜40歲港姐徐菁遙罕現身被集郵　網民指Suki容貌變化大：認唔出
香港小姐︱朱慧敏大談過往情史　暖男丈夫不介意太太昔日感情事：每個人都有過去
11:39 2025/04/14
香港小姐︱朱慧敏大談過往情史　暖男丈夫不介意太太昔日感情事：每個人都有過去
朱晨麗 演員 娛樂人物職業 網絡熱話 香港小姐

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

男人最痛丨42歲男星自爆早年遇嚴重車禍　生殖器官遭重創失性能力曾絕望求母親 : 讓我死
男人最痛丨42歲男星自爆早年遇嚴重車禍　生殖器官遭重創失性能力曾絕望求母親 : 讓我死
蔚雨芯被起訴︱廉署起訴藝人TVB前藝人蔚雨芯　涉詐騙股東580萬元及挪用公款310萬元
蔚雨芯被起訴︱廉署起訴藝人TVB前藝人蔚雨芯　涉詐騙股東580萬元及挪用公款310萬元
特朗普育兒論｜特朗普強調女孩不需擁太多公仔　舊片揭4歲幼子一屋玩具疑「雙重標準」
特朗普育兒論｜特朗普強調女孩不需擁太多公仔　舊片揭4歲幼子一屋玩具疑「雙重標準」
急症室最長等候時間（05月10日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月10日 時間16:05）
海皇粥店結業｜創辦人指已自掏3000萬填氹並賤賣唯一住宅　無力再貸款填補虧損才無奈結業
海皇粥店結業｜創辦人指已自掏3000萬填氹並賤賣唯一住宅　無力再貸款填補虧損才無奈結業