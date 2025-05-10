母親節2025｜民安隊女隊員橫跨三代傳承　從難民營陪產到疫情中送暖

【母親節 / 民安隊 / 女隊員】明天（11日）便是母親節，民眾安全服務隊(民安隊)專誠邀請了三位民安隊女隊員分享她們當值期間的所見所聞及體會。三名隊員分別為九龍區域何妙珊、新界區域區雪梅及服務了民安隊26年的退役隊員盧淑嫻。

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盧淑嫻現年79歲，於1980年加入民安隊。她最難忘的是於難民營做人群管理的工作，也要陪產婦去醫院生孩子。

她也很同情她們，因為生產已經很辛苦了，這些母親在香港人生路不熟，語言不通，很多時候都要依靠別人，所以她會盡力幫助她們，她覺得能夠幫助別人很開心。

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另一位區雪梅在民安隊工作了20多年，她最難忘的事是疫情時在鯉魚門檢疫中心當值，接到一個女營友的電話，說她第一天進來檢疫中心，她很擔心同時被安排入住檢疫中心的父母。區雪梅安撫了她，亦派報紙和收音機給予她的父母。她感到非常開心。

第三位是何妙珊，她12歲開始加入民安隊少年團，及後成為成人隊隊員，現時最難忘的經歷是年三十晚在黃大仙當值，看到很多市民想爭奪頭位上香，要安撫他們，最大得著是眼界大開。

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