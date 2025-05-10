鄭秀文澳門演唱會︱胡定欣任首場嘉賓揭二人「秘密關係」　與許志安再合唱《世紀末煙花》

【鄭秀文 / 演唱會 / 胡定欣】天后鄭秀文（Sammi）一連8場《You & Mi鄭秀文澳門演唱會2025》，在昨晚（5月9日）於威尼斯人綜藝館開鑼，寰亞集團老闆林建岳也「過大海」捧場。

Sammi今次帶領40位dancers到澳門站開演唱會，四面台設計，並加入很多全新巨型裝置、與香港站完全不同的服裝，加上一把長及腰的金色曲髮全新造型，令人耳目一新。

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▲ 老闆林建岳「過大海」專程捧鄭秀文場。

鄭秀文澳門演唱會︱與蔡浩然跳火辣椅子舞

演唱會一開始，Sammi從天而降，加上煙火效果震撼全場。她換上全新黑色閃爆造型、配上一頭長金髮和金色面具，型格出場，演唱《朝聖》、《發熱發亮》後，再換上另一條黑色長裙唱出《我們的主題曲》和《親密關係》，為演唱會揭開序幕。

Sammi說：「又係一套新衣服，完全係一個不惜工本嘅騷，換個新騷咁做，希望將香港最好睇、最精嘅部份搬嚟澳門之餘，亦都希望流程上可以做得更加精準、更加好睇。每次做騷，無論做到第幾場，我自己都好似新人咁企喺舞台，希望將最好嘅表演畀大家。」

接著她換了紅色舞衣，與蔡浩然（Scott）表演《唉聲歎氣》，期間二人擁抱又疑似親咀，還大跳火辣椅子舞，觀眾看得熱血沸騰，不斷尖叫。

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鄭秀文澳門演唱會︱胡定欣驚喜任嘉賓

頭場表演嘉賓胡定欣，與Sammi合唱《談情說愛》。Sammi說：「大家會覺得好好奇，點解會請定欣做我演唱會嘉賓？佢又唔係歌手。就係因為我知道佢好鍾意唱歌，我哋每個禮拜喺同一個地方上堂，好有緣份，友情就係慢慢喺呢啲見面建立。」原來二人是隨同一位唱歌老師學唱唱歌。

定欣表示非常多謝Sammi，說：「好耐之前佢已經同我講過，好鍾意睇我嘅劇集，有留意我嘅演出，佢畀好多支持我。」她對Sammi說：「你嘅歌都係陪住我成長，係我夢想嘅一環，所以我今日真係好開心，可以做你嘅嘉賓。」

雖然定欣講到聲震，顯得激動和緊張，但演出穩定。二人擁抱後，Sammi對觀眾說：「希望大家用支持我嘅掌聲畀胡定欣！」全場歡呼。其實她們早有淵源，都是參加歌唱比賽入行，胡定欣於1999年參加香港無綫電視製作及華星娛樂有限公司主辦的《全球華人新秀歌唱大賽》。

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鄭秀文澳門演唱會︱與鍾舒漫姐妹狂歌熱舞

除胡定欣外，Sammi還邀請鍾舒漫、鍾舒祺兩姊妹與40位Dancers，走勻全場，邊唱邊跳《表演時間》，觀眾都站起來一齊跳舞。在電影主題曲環節，Sammi一邊分享踏上影后之路的奮鬥史，一邊唱著《感情線上》、《終身美麗》和《玻璃鞋》等多首電影歌曲。至於Sammi與丈夫許志安合唱《世紀末煙花》的場面，當然亦帶到澳門的觀眾面前。

演唱會尾聲，觀眾熱烈encore，Sammi再度登場，她化身「DJSammi」演唱《煞科》兼打碟，Hit爆造型，大騷腹肌，還不斷撥動長髮，全場嘩聲四起，加上40位dancers一起登場，令演唱會舞台變成disco舞池，全場觀眾high爆跟著跳舞，部份觀眾更走到台邊，為Sammi吶喊。

最後Sammi演唱《我們都是這樣長大的》，以及她人生第一首國語歌《值得》，為澳門站演唱會第一場，畫上完美句號。

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