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惠英紅封后︱紅姐華表獎奪后創歷史　衛詩雅出席慶功宴雙后會面

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撰文： 文體藝online

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

楊受成辦慶功宴賀惠英紅封華表獎影后。

【惠英紅 / 衛詩雅 / 影后】惠英紅已在香港金像獎、台灣金馬獎先後封影后，早前於第二十屆中國電影華表獎獲頒「優秀女演員」獎，成獲得這國家级殊榮的第一位香港人，也成香港唯一大滿貫影后。

老闆楊受成馬上豪搞慶功宴，新鮮出爐的金像影后衛詩雅（Michelle）、泳兒（Vincy）、周家怡、伍詠薇、何珮瑜（Jeana）、楊天宇（Angus）、李靖筠（Gladys）等出席慶祝，群星拱照，場面熱鬧。

金像獎2025︱衛詩雅憑《破·地獄》奪最佳女主角　首度封金像獎影后

惠英紅封華表獎影后慶功宴賀。

慶功期間，紅姐跟楊受成展開「玫瑰花互贈大戰」。紅姐先向老闆送上紅玫瑰，見慣大場面的楊受成雖然被「突襲」，但仍保持尷尬而不失禮的笑容，旁邊的霍汶希（Mani）問：「老闆有冇試過收紅玫瑰呀？」

楊受成笑說：「呀！冇呀！」紅姐接着說：「我親自揀㗎！」氹得老闆笑到見牙唔見眼，不過原來他亦早有預備，馬上回贈一紮鮮花，場面溫馨又搞笑。

惠英紅與霍汶希。

惠英紅封后︱紅姐感觸爆燈

楊受成為紅姐安排驚喜慶功，紅姐感觸爆燈，說：「好感激英皇娛樂一路對我都咁好，要感激Mani，更加要感激我老闆，喺咁多年裏面，公司一直係喺後面一路頂住，我覺得我一定要爭氣，我唔可以丟英皇嘅架。」全場拍手歡呼。

她續說：「公司知我身體有啲問題出現，但係我覺得呢啲都係小問題，最緊要我會表現好，同埋我要攞好成績，令到老闆唔會對我失望。跟住落嚟我都會一樣，我唔會因為年紀大要做輕鬆啲，我覺得上天俾咗一個咁好嘅老闆我，出咗咁多力喺我背後，呢個我要感恩，所以我唔會浪費每一次機會。」

惠英紅、楊受成、衛詩雅。（左起）

惠英紅封后︱楊受成祝紅姐拎奧斯卡

隨後更化身熱血教練勉勵後輩，稱：「今日見到公司好多後生嘅小妹妹、小弟弟，我知道你哋個個都好有實力，我都希望你哋好似我咁樣，要爭氣，一定要爭氣！幫英皇公司爭氣！預祝你哋前途好似太陽咁樣，照住我哋英皇公司，我哋英皇公司就靠你哋，感激。」

而楊受成開心到預言：「紅姐今次前無古人！下次可能輪到你拎奧斯卡終身成就獎！」紅姐即霸氣接招：「我加油！」楊受成又稱紅姐領獎當日，公司三喜臨門，「Michelle（衛詩雅）攞影后、謝霆鋒演唱會四場圓滿。我喺呢度再預祝紅姐攞奬攞到唔停手！」

惠英紅、楊受成、衛詩雅。（左起）

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