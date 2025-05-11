  • 27°C
香港時間：2025511日 (日) 17:18

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 母親節 中年好聲音3 海皇粥店 關稅戰 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

劏房租管｜續租3千元劏房　經紀違規索千元手續費　組織促加強執法

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 母親節 中年好聲音3 海皇粥店 關稅戰 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

社區組織協會公布劏房租管條例實施3年對劏房戶影響的研究報告，發現有劏房戶遭業主拒絕簽訂紙本租約，或於續約時被收取額外費用等懷疑違規行為。組織要求政府主動加強執法，並管制起始租金及定期檢討條例內容。

協會今年1月至2月期間向165名不適切居所租戶進行網上問卷調查。整體住户每月平均收入中位數為8,900元，5成受訪者有申請公屋，其中2成人已輪候公屋5年以上，整體輪候時間中位數為45個月。

點擊圖片放大
+2

近3成受訪者要搬走　23%無退回全部按金

調查指，有近3成受訪者在租管條例通過後搬遷，其中22.4%受訪者在完成上一份租約遷出時未能退回全部按金，當中10.2%只能夠退回部分按金，另有12.2%人未獲退回任何按金。未能退回的受訪者中，只有36.4%曾嘗試進行追討，一半人選擇私下解決，與業主或中介理論，另一半人則嘗試尋求政府部門介入，當中各有一半人曾向業主或中介表明將舉報他們或曾向差餉物業估價署申訴，而最後追討成功率只得一半。

45%受訪住戶　業主或中介拒簽租約

租約狀況方面，約15%受訪者租約已失效，當中只有3成人有要求業主或中介重新簽訂租約。45.2%人表示因業主或中介拒絕而沒有簽訂租約，有業主或中介表明如需簽訂租約將需收取額外費用，甚至表明如需簽訂租約將加租。

曾於劏房居住、現時已獲過渡性房屋安置的阿珊指，當時業主要求租金由2,800元加至3,000元，其後地產中介要求支付1,000元手續費，以獲取新租約。阿珊引述中介指「個個都要俾」，不知收取有關費用是違法，加上擔心不付手續費會失去租金相宜的單位，決定聽從中介的要求，其後與社工傾談才揭發事件。

點擊圖片放大
+3
+2

社協認為，租務主任應恆常上門抽查，了解租戶有否遭迫遷或濫收雜費，以及業主是否有涉嫌違反新法例規定，加強對租客的支援。如有居民因舉報而被迫遷，政府應提供安置。

社協建議政府加強公眾教育及條例宣傳工作，令業主及租客更認識新法例下的權責。租務服務隊應上門探訪及街頭展覽及諮詢，及與地區團體合作宣傳，令租客及業主了解權責。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

劏房｜調查：葵涌工廈劏房最嚴重濫收1倍水電費　7成住戶不住業主受租務條例規管
17:03 2025/03/09
劏房｜調查：葵涌工廈劏房最嚴重濫收1倍水電費　7成住戶不住業主受租務條例規管
劏房｜簡樸房標準出爐　窗戶面向四邊圍封天井可有條件達標
19:20 2025/03/25
劏房｜簡樸房標準出爐　窗戶面向四邊圍封天井可有條件達標
告別劏房｜民建聯倡提前登記及完成認證可減免認證費　鄭泳舜：政府正考慮該方向
17:11 2025/04/29
告別劏房｜民建聯倡提前登記及完成認證可減免認證費　鄭泳舜：政府正考慮該方向

你可能感興趣

劏房｜調查：葵涌工廈劏房最嚴重濫收1倍水電費　7成住戶不住業主受租務條例規管
17:03 2025/03/09
劏房｜調查：葵涌工廈劏房最嚴重濫收1倍水電費　7成住戶不住業主受租務條例規管
劏房｜簡樸房標準出爐　窗戶面向四邊圍封天井可有條件達標
19:20 2025/03/25
劏房｜簡樸房標準出爐　窗戶面向四邊圍封天井可有條件達標
告別劏房｜民建聯倡提前登記及完成認證可減免認證費　鄭泳舜：政府正考慮該方向
17:11 2025/04/29
告別劏房｜民建聯倡提前登記及完成認證可減免認證費　鄭泳舜：政府正考慮該方向
劏房 社協

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月11日 時間12:05）
中年好聲音3｜車婉婉憂兒子承受「星二代」壓力　感恩生父相認為兒子補上外公角色
中年好聲音3｜車婉婉憂兒子承受「星二代」壓力　感恩生父相認為兒子補上外公角色
香港小姐︱朱晨麗享上流生活傳戀富二代　疑發文回應「樣貌進化」質疑
香港小姐︱朱晨麗享上流生活傳戀富二代　疑發文回應「樣貌進化」質疑
艾威太太︱艾威太太Lisa病況危急　公開呼籲熱心人士捐肝救愛妻一命：不勝感激
艾威太太︱艾威太太Lisa病況危急　公開呼籲熱心人士捐肝救愛妻一命：不勝感激
母親節專訪｜嚴母麥潔文曾跟蹤女兒陳薔天返學　禁兒子帶女友回家過夜：可以帶但同我瞓
母親節專訪｜嚴母麥潔文曾跟蹤女兒陳薔天返學　禁兒子帶女友回家過夜：可以帶但同我瞓