劏房租管｜續租3千元劏房　經紀違規索千元手續費　組織促加強執法

社區組織協會公布劏房租管條例實施3年對劏房戶影響的研究報告，發現有劏房戶遭業主拒絕簽訂紙本租約，或於續約時被收取額外費用等懷疑違規行為。組織要求政府主動加強執法，並管制起始租金及定期檢討條例內容。

協會今年1月至2月期間向165名不適切居所租戶進行網上問卷調查。整體住户每月平均收入中位數為8,900元，5成受訪者有申請公屋，其中2成人已輪候公屋5年以上，整體輪候時間中位數為45個月。

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近3成受訪者要搬走 23%無退回全部按金

調查指，有近3成受訪者在租管條例通過後搬遷，其中22.4%受訪者在完成上一份租約遷出時未能退回全部按金，當中10.2%只能夠退回部分按金，另有12.2%人未獲退回任何按金。未能退回的受訪者中，只有36.4%曾嘗試進行追討，一半人選擇私下解決，與業主或中介理論，另一半人則嘗試尋求政府部門介入，當中各有一半人曾向業主或中介表明將舉報他們或曾向差餉物業估價署申訴，而最後追討成功率只得一半。

45%受訪住戶 業主或中介拒簽租約

租約狀況方面，約15%受訪者租約已失效，當中只有3成人有要求業主或中介重新簽訂租約。45.2%人表示因業主或中介拒絕而沒有簽訂租約，有業主或中介表明如需簽訂租約將需收取額外費用，甚至表明如需簽訂租約將加租。

曾於劏房居住、現時已獲過渡性房屋安置的阿珊指，當時業主要求租金由2,800元加至3,000元，其後地產中介要求支付1,000元手續費，以獲取新租約。阿珊引述中介指「個個都要俾」，不知收取有關費用是違法，加上擔心不付手續費會失去租金相宜的單位，決定聽從中介的要求，其後與社工傾談才揭發事件。

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社協認為，租務主任應恆常上門抽查，了解租戶有否遭迫遷或濫收雜費，以及業主是否有涉嫌違反新法例規定，加強對租客的支援。如有居民因舉報而被迫遷，政府應提供安置。

社協建議政府加強公眾教育及條例宣傳工作，令業主及租客更認識新法例下的權責。租務服務隊應上門探訪及街頭展覽及諮詢，及與地區團體合作宣傳，令租客及業主了解權責。

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