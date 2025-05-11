特首訪中東｜李家超：香港將與卡塔爾、科威特簽署多份合作備忘錄　推進貿易、航空等合作項目

特首李家超率領兩地商貿團展開卡塔爾與科威特的訪問行程。李家超表示，香港將與兩國簽署多份合作備忘錄，推進多個合作項目，涵蓋貿易、航空、科研、法律、教育等領域。

一行人今日抵達多哈，隨李家超訪中東的包括30多位香港工商界和專業界領袖，除了多位商會代表，還有會計師公會會長歐振興、律師會會長湯文龍。港交所行政總裁陳翊庭、渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀、港鐵行政總裁金澤培亦同行。另有6位立法會議員同行，包括林健鋒、霍啟剛、邱達根、陳恒鑌、陳祖恒、吳傑莊，據知六人是以業界代表身份出席。

隨團官員則包括財政司副司長黃偉綸、財庫局局長許正宇、商經局局長丘應樺、特首辦主任葉文娟、一帶一路專員何力治等。

此行是首次由香港工商界和專業界領袖與內地企業代表共同出訪，李家超表示，目的是發揮好香港在「一國兩制」下內聯外通的優勢，助力內地企業「走出去」，同時展現內地與香港的企業優勢互補，發揮協同效應，可提供全方位供應鏈服務。此行也要為港企開拓新機遇，吸引中東資金來港投資，同時推動本地金融、科技、工程等產業與中東對接。

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