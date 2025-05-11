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夏寶龍訪澳｜澳區人大代表：夏寶龍提醒關稅戰對澳企亦有影響　需加快經濟適度多元、提振消費

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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夏寶龍昨日到媽閣廟參觀考察。（港澳辦圖片）

港澳辦主任夏寶龍在澳門視察調研第四日，先後與澳區人大代表、政協委員、立法會議員會面。澳區人大代表透露，夏寶龍提及關稅戰對澳門的影響。

夏寶龍上午與澳區人大代表、政協委員飲早茶。澳區全國人大代表劉藝良引述夏寶龍稱，需有決心克服目前複雜國際環境帶來的困難，尤其美國發起的關稅戰，對澳門企業亦有影響，澳門需加快經濟適度多元，提振消費。

澳區全國人大代表蕭志偉稱，夏寶龍對澳門有高度評價，特別是新一屆特區政府的開局。蕭認為，關稅戰可能影響金融匯率，澳門作為旅遊城市需做好應對風險。

全國政協常委張宗真則稱，夏寶龍囑咐他們，在面對世界大變局，尤其是美國對國家實施極限的關稅戰、貿易戰、金融戰、科技戰，港澳社會一定要以國家戰略為核心同心協力。

視察青茂口岸運作

夏寶龍之後到立法會，與全體議員舉行座談會，中午左右離開。下午則到青茂口岸視察口岸運作。

夏寶龍昨日則到多地考察澳門多元產業發展用地規劃情況。

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