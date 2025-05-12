國安法附例｜國安公署履職場所擬列禁地　政府消息：不會有場所突然變禁地

政府提出訂立維護國家安全附屬法例，當中建議行政長官可刊憲宣布將駐港國安公署的履職場所劃為禁地，範圍不涉及私人民居。政府消息指，不會有場所突然變禁地，「唔係隨隨便便會郁嚟郁去，有確定性。」會列明有關地址和坐標。

《維護國安條例》第42條訂明，如行政長官合理地認為宣布某位於特區的地方為禁地，是維護國安所需者，可刊憲宣布該地為禁地。

外界關注，「履職場所」的定義，涵蓋哪些地方，會否隨公署執法而不定時移動，或突然因要執法而指定某個機構或企業辦公地點為禁地？

維護國安｜突然訂立附屬法例有指示？ 政府否認之前「漏招」 亦非針對某案件

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維護國安｜政府消息：非隨隨便便便可指定 要跟足程序

政府消息人士強調，目前評估有關禁地是公署單獨佔有的場所，不會涉及私人民居。強調一定要跟足程序，不會出現公署要到某地方搜證、執法，那個地方就成為禁地的情況，不會有場所突然變禁地，「唔係隨隨便便，會郁嚟郁去，有確定性。」

消息人士續指，會列明有關禁地的地址和坐標，亦會有清晰的告示，可以修改或廢除，但一定是依照主體法例授權範圍內。

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