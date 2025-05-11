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劏房租管｜調查揭業主違法加租逾一成　促訂起始租金不高於差估署租值120%

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 1 小時前

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社區組織協會要求政府主動加強執法，並管制起始租金及定期檢討條例內容。（曾耀輝攝）

社區組織協會公布劏房租管條例實施3年對劏房戶影響研究報告，發現有業主違反租務管制加租10%以上；整體受訪住戶的租金佔入息比例升至48.8%，較5年前升近10%。

月入中位數跌至8900元　惟租金企硬

協會今年1月至2月期間向165名不適切居所租戶進行網上問卷調查，訪問劏房居民去年第四季至今年第一季期間過去6個月的平均家庭月入，發現受訪者的收入水平跌至近5年來低位，整體住戶平均月人中位數只有8,900元，惟各類型的不適切居所租金依舊「企硬」，未見緩減，整體受訪住戶的租金佔入息比例進一步攀升至48.8%的高位，較5年前的數字大幅提升近10%。當中以兩人家庭的情況最為嚴峻，需以近6成的收入用作交租。

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調查發現，逾3成受訪者在最近一次續約時被加租，加租金額中位數較去年的200元輕微增加至250元，最高加租金額為500元。當中3.8%受訪者的加租幅度超過10%，即超過現行法例的加租上限，相關業主或已犯法。

劏房居民龍小姐2022年起租住土瓜灣一個單位，該棟大廈在市建局重建範圍內，當時租金為4,500元，合約為期兩年。惟一年後業主要求加租500元，今年又再要求加租200元 。龍小姐形容業主「睇我鄉下婆就欺負我」，加上該區因重建須凍結人口，料業主是看中龍小姐要保留租戶身份等待公屋安置，不敢退租而多次加租。

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社協指劏房租金失控離地

社協要求政府需立法規管分間單位「起始租金」，堵塞現時只規管租金加幅，容讓業主在簽訂新租約時肆意抬價的漏洞。社協指，撤銷租金管制至今逾20年，各方面的數據均反映劏房租金已失控，遠超基層可負擔水平。面對扭曲的市場，現時的條例的保障力度明顯不足，未能徹底解決解決劏房租金「離地」問題，建議政府隨着條例實後對劏房租務市場有更全面的掌握，於兩年內訂定管制「起始租金」的機制，並將「起始租金」包括在相關條例的規管範圍內，逐步完善法例。

社協建議政府可參照差餉物業估價署對個別單位估值租金水平，規定業主分間單位出租後年租金收入不能高於差餉物業估價署租值120%，杜絕有個別業主藉出租劏房謀取暴利。

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