土瓜灣海濱｜市建局研土瓜灣建「東維港灣區」　集娛樂、旅遊及商住項目

市建局行政總監韋志成發表網誌表示，紅磡以東的土瓜灣沿海一帶有條件發展優質的海濱和海灣，配合內陸地區硬件和軟件的更新和活化，相信能構建成配套完善兼活力蓬勃、媲美世界級灣區的「東維港灣區」。市建局早前展開「土瓜灣海濱研究」，研究和規劃土瓜灣內陸地區、海濱空間用地的連和暢達性，以及水體建設的發展。

立法會剛通過《2024年保護海港（修訂）條例草案》，韋志成指為貫通土瓜灣沿岸海濱用地給予更大的靈活性和發展機遇，包括活化九龍城汽車渡輪碼頭設施，及研究在土瓜灣翔龍灣對開臨海煤氣設施用地和青洲英泥碼頭一帶臨海地段，建造行人板道或加建登岸台階。

韋志成認為，改建後可將土瓜灣海濱部分因屬私人住宅項目或商業設施用途，未有開放予公眾，造成的「斷裂位」駁通，形成連綿不斷的海濱空間，為發展「東維港灣區」創造良好的條件。

韋志成指出，土瓜灣對出的水體呈三角型，面積約348公頃，相比維港沿岸其他地區的「海灣」為大；若然連同土瓜灣內陸的土地面積，整個「東維港灣區」的面積更達798公頃，若以「海—岸—陸」三合一的新規劃概念，發揮和融合維港水體、灣岸海濱及內陸建設的優勢，有條件成為全港首個集休閒娛樂、旅遊、商業和住宅於一體的「東維港灣區」。

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