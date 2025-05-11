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倫敦金騙案｜警方搗破倫敦金騙案集團　至少有7名受害人共涉款逾400萬元

港聞

撰文： 曾秋文

發布時間： 22 分鐘前

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警方偵破一宗倫敦金投資騙案。（曾秋文攝）

警方偵破一宗倫敦金投資騙案，元朗警區刑事部總督察袁皓霆表示，在5月9日接獲一名市民報案，指在去年10月收到騙徒來電誘騙事主投資倫敦金，受害人在去年10月至本年4月分別9次在元朗教育路一帶，將共190萬元現金交給兩名男子作投資本金。起初，受害人收取5萬元投資回報，其後嘗試提取本金時，對方以不同藉口拖延，要求收取行政費及保證金，受害人遂報警求助，損失共185萬元。

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元朗警區重案組督察何安生表示，調查後在5月9日於元朗拘捕一名25歲男子，重案組人員在當晚到涉案集團位於觀塘成業街的辦公室埋伏，再拘捕兩名集團成員，分別為25歲及36歲男子，在辦公室內檢獲涉及騙案的通訊設備、電腦、手機、講稿、投資合約、本金收據和虛擬投資記錄等證物。初步調查發現集團有其他成員，運作約一年，連本案事主相信最少有7名受害人，涉及約400多萬元，相關傀儡戶口清洗的犯罪得益仍在點算中，警方會與其他受害人聯絡作進一步調查，稍後會展開拘捕行動。

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