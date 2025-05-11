籃球博彩｜民青局正整理意見　配合立法會時間表及會期推進修例

規範籃球博彩活動的諮詢5月初已經完結，民政及青年事務局局長麥美娟表示，正在整理及研究收集到的意見，會配合立法會時間表和會期推進修例工作。

▲ 麥美娟表示，正整理籃球博彩的意見。（資料圖片）

麥美娟在一個電視節目中強調，政府並不鼓勵賭博，今次修例是要提供規範途徑，以應對非法賭博活動。她以規範足球博彩為例子，原本有超過1萬億元的資金會流入非法外圍賭博，規範化後引導到合法途徑，而藍球博彩規範化亦會得到同樣效果。

她表示，無論籃球博彩會否規範化，都會持續檢視「平和基金」的工作成效，並會持續增加資源，期望宣傳教育工作越做越好。政府會透過公眾教育讓市民明白賭博禍害，亦會為沉迷賭博人士提供輔導服務。

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潑水節及無人機表演 帶動人流生意增

至於地區活動方面，「18區日夜都繽紛」網站顯示的活動只到今年年中。被問到下半年會否有新活動，麥美娟回應指，一直有籌備不同活動，例如4月就有九龍城潑水節，附近商戶反映生意增長約三成。

麥美娟又說，屯門區的「提振地區經濟專責工作小組」早前在黃金海岸舉辦「沙灘節」及無人機表演，最近區內亦有商場舉辦無人機表演，商場反映很久沒有這麼多人流。她希望能做到帶頭作用，讓各界參考。

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