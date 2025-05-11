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簡約公屋｜柴灣常安項目組裝合成組件「即到即裝」　發展局研發「智眼」監工

港聞

發布時間： 15 分鐘前

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柴灣常安項目（何永賢Facebook）

簡約公屋柴灣常安項目首批組裝合成法組件，上周三經海路到港。房屋局局長何永賢表示，是次組件不單止節省成本，只要規劃好物流更可以「即到即裝」提升效率。

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何永賢表示，副局長戴尚誠上周三見證柴灣常安項目30件組裝合成法組件到港。她表示，項目鄰近碼頭，由肇慶工廠發貨，一艘船可載最多30件組件，可應付一至兩日的需求，連同清關等程序，只需21小時就可以到達碼頭，由碼頭到地盤，也只是數分鐘的事。何永賢說，只要好好規劃物流，到達地盤後經過檢查，就可以做到「即到即裝」，形容過程「行雲流水」，感受到業界對組裝合成的應用已駕輕就熟。

柴灣常安項目亦是發展局作為「智眼」遙控工程監督系統的試點。局長甯漢豪表示，發展局工務科研發的「智眼」遙控工程監督系統暨工地綜合管理平台，有多項技術組合和應用設計已經獲得專利。

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「智眼」系統會先由4D光學雷達掃瞄工地，並轉化成彩色空間數據，得出立體工地實況畫面，並呈現於具備AI功能的操作平台。「智眼」系統的管理平台具備多項功能，可傳送即時警報、協助分析及應用於遠程監督，例如工程進度、質量管理、尺寸及體積量度，以至BIM（建築信息模擬技術）設計圖紙對比等，協助工程管理人員全天候實時遙距監察工地。系統同時提供生成式AI聊天機器人及自動生成報告等，為工程人員解決問題，亦能節省時間。

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