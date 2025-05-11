劏房租管｜4成劏房戶不知條例內容　若要追究業主違規感困難

劏房租管條例實施3年，惟仍有4成受訪劏房戶表示不知條例內容，更有8成人指如遇租賃困難不知可找哪個政府部門求助。社協建議當局恒常上門抽查，並向因舉報而被迫遷的居民提供安置。

憂手續繁複 拒申過渡屋

Penny與兩名子女和丈夫過去3年多曾3度搬屋，其中兩年多前大兒子出生後，遭第一個單位業主以「人多咗要加少少租」為由，在簽約後不足兩年內加租。Penny一家其後再搬到一個180平方呎單位，惟入住後才發現佔80平方呎的露台正在維修，實際可用空間僅100平方呎。礙於租約條文複雜及手續繁複，Penny未有向業主追討。由於環境惡劣滲水，於是一家搬到現在200平方呎、月租7,900元的劏房。

Penny一家已輪候公屋5年多，被問到為何不申請過渡性房屋或簡約公屋，Penny說「無咁多資金搞呢啲嘢」。記者向她指出政府有為入住該些房屋的住戶提供特別津貼時，仍指「搬屋壓力好大」，不會考慮。

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社協社區組織幹事呂綺珊指，陸續有劏房遷至過渡性房屋，惟仍有不少類似Penny的個案，尤其有子女的家庭或長者，大都認為申請手續繁複，亦不願搬離他們熟悉的區域。她期望訂立起始租金後可幫助此類仍留在劏房市場的居民，又建議將質素作為釐定起始租金的其中一個指標。

籲租務主任恆常上門抽查

呂綺珊又指，絕大部分居民不會追究業主違規行為，因填文件、向警方或地監局重複事件經過對他們來說頗困難，亦難以請假處理事件。社協建議租務主任應恒常上門抽查，了解租戶有否遭迫遷或濫收雜費，及業主是否涉違反新法例規定；如有居民因舉報而被迫遷，政府應提供安置。

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