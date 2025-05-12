三層應急機制｜調查發現26.5%學生需第二層支援　較第三層多4倍與實際宗數有差異

學校三層應急機制實行約年半，調查發現需第二和第三層支援的學生分別有26.5%和5%，比例與實際平均每月分別約21和15宗個案差別明顯。青協認為與持分者的取態有關，有校長指學校較難發現有第二層需要的學生。

過去6個月錄126宗第二層轉介個案

學生精神健康問題備受關注，教育局最新數字顯示，今年截至4月底，錄得11宗中小學生懷疑自殺身亡個案。三層應急機制推行約一年半，社會福利署表示，去年11月至今年4月，第二層「校外支援網絡」共接獲126宗需要轉介的個案，平均每月21宗；醫管局則表示，去年11月至今年3月共接獲73宗第三層轉介個案，平均每月約15宗。

三層機制推行的首年，第三層的個案數字一直高於第二層。雖然現時情況有變化，但根據調查，第二層的個案數字或與實際需要仍有差距。香港青年協會在2023年11月至今年4月，共為26間中學提供情緒健康服務，並透過問卷篩查共4,600名學生的精神健康狀況，發現本學年有26.5%學生需要第二層支援，需要第三層的則有5%，兩者相差4倍。

▲ 馬佩雯（左）認為，以小組形式進行第二層支援服務，可服務更多學生之餘，朋輩互相影響亦有助改善學生精神健康問題。（陳靜儀攝）

第二層服務校外進行 受持分者取態影響

青協督導主任馬佩雯認為，第二層機制的個案數字與調查需求有差距，與學校、家長和學生取態有關。她解釋，目前第二層的工作主要由非政府機構在校外進行，學校或會憂慮難以跟進，家長和學生亦有機會對見社工有抗拒。她又認為，第二層的個案數字起初比第三層少，與學校未熟習機制有關，透露政府在去年11月調整機制後，接獲的個案數字比以往多1倍。

中學校長、學校訓輔人員協會顧問李建文則認為，有第二層支援需要的學生，精神健康問題的表徵不及有第三層需要的明顯，因此需要更多篩查機制，例如以問卷等形式，發掘更多有第二層機制的支援需要的學生。

馬佩雯指，要有更多學校和學生願意使用第二層機制，方法之一是由機構直接到校為學生提供服務，認為做法能更符合校本需要，「轉介出去需要取得家長、學生的同意，不是一蹴而就的事。」

青協情緒支援 63%學生抑鬱改善

馬續指，目前青協為有需要的學生提供情緒支援服務，並且有62.5%學生的抑鬱徵狀有改善。其中3間中學推行小組支援服務，期間會教導學生學習接納負面情緒、探討失敗。馬稱服務以小組形式進行，除了能透過朋輩互相影響，應對學生情緒健康問題，相比以個案形式處理亦可服務更多學生。

小學方面，馬佩雯稱小五、小六生已能感受到家人期望、朋輩相處帶來的壓力，憂慮情緒健康問題有低齡化趨勢，建議由小三、小四起，教導學生處理情緒。

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