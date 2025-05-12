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學生精神健康｜3成學生有抑鬱症狀　青協辦校園演習培訓教師應對學生情緒不穩

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 2 小時前

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三層應急機制年底完結，周黎明（右）表示，期望機制能延續。（陳靜儀攝）

青協調查發現，有抑鬱症狀的學生比例跌數個百分點，至大約3成，形容情況仍值得關注。青協表示，目前除了提供服務處理學生情緒健康問題，亦會為學校舉辦危機演習，讓教師熟習處理學生情緒不穩時的技巧。

調查發現，在上學年有37.1%學生有抑鬱症狀，到本學年則跌至31.5%。青協督導主任馬佩雯指出，中學的期末考試同樣會影響學生壓力，抑鬱比例下跌或與本學年調查未能涵蓋相關時間有關。

本學年有28.9%學生在調查前的兩星期內，曾出現死亡、自殘想法，曾感到情緒低落、抑鬱或絕望的學生則有63.6%。馬稱，成人的抑鬱症狀比例只有七分之一，學生的抑鬱情況仍值得關注。

馬指出，適應問題是初中生出現精神健康問題的主因，高中的主因則是學業壓力，但強調學生出現情緒問題的成因複雜。她舉例，曾有中一生因適應問題導致缺課，令學生與家長關係緊張，而出現抑鬱情緒。

校長：盼三層應急機制能延續

馬佩雯表示，現時青協除了進行個案輔導和小組治療，亦為學校教師提供培訓和支援服務，例如進行危機演習，模擬學生出現情緒不穩時的場境，例如有學生在校園企跳，從而培訓處理學生情緒嚴重不穩時的技巧。

天主教鳴遠中學校長周黎明表示，家庭壓力、學業壓力、朋輩關係等都是構成學生精神壓力的因素，又提到雙非、人才簽證受養人等新來港學童，受適應問題、文化差異等影響情緒健康，部分學生甚至是隻身來港，欠缺家庭的情緒支援。他期望，三層應急機制能延續。

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