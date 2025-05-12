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輔助醫療｜擬放寬門檻物理治療等轉介門檻　業界︰適切幫助病人

港聞

撰文： 方咏思

發布時間： 36 分鐘前

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輔助醫療業修例草案早前刊憲，讓病人可在指定條件下無須醫生轉介接受物理治療及職業治療服務，業界認為可讓病人得到適切幫助。（方咏思攝）

輔助醫療業修例草案早前刊憲，讓病人可在指定條件下無須醫生轉介接受物理治療及職業治療服務，以及容許專職醫療業人員接受中醫師轉介等，有職業治療師認為，修例後可讓病人得到適切幫助。

1年內經中醫師診斷　可直接求診

早前刊憲的《2025年輔助醫療業（修訂）條例草案》，公聽會將於明日召開，草案提出改稱「輔助醫療業」為「專職醫療業」，也提出容許病人憑過去12個月經註冊中醫師的診斷，只需出示診斷證明文件，就可直接尋求物理治療師或職業治療師服務，毋須每次重新索取醫生轉介信。

職業治療師巫崇榆指，曾聽聞一位中醫分享，一名中風病人需要家具改裝服務，預防跌倒，但現時中醫暫時未有途徑可以轉介職業治療師，需「轉兩次」由中醫轉介西醫再轉介職業治療師，整個流程快則一至兩星期，慢則耗時數月，有機會增加病人跌倒風險。巫崇榆認為，條例修訂後，可以讓病人得到適切的幫助。

職業治療師巫崇榆指，曾聽聞有病人要經轉介兩次才能見職業治療師。（方咏思攝）

香港職業治療學會會長方少麗表示，根據經驗，病人中有2至3成有同時進行中醫治療，而在中風、重症及工傷康復這三類病人中，則有6至8成同時進行中醫治療。她續指，香港職業治療師管理委員會的專業守則內已列明「在緊急及若干其他情況（例如從事社會服務）下，職業治療師可在未經醫生轉介下為病人提供治療。」事實過去並沒有職業治療師因為此項守則被投訴專業失當，冀不要收緊。

籲辦跨專業研討　與中西醫磨合

方少麗亦建議，中醫的每年的持續進修內容，可包括各康復醫療的題目。同時，希望政府可帶頭在未來6個月至1年時間舉行跨專業論壇及研討會，讓中、西醫及專職醫療業可以及早磨合。

方少麗期望，政府可帶頭在未來6個月至1年時間舉行跨專業論壇及研討會，讓中、西醫及專職醫療業可以及早磨合。（方咏思攝）

另外，《條例草案》新增「有限度註冊」的新途徑，容許合資格非本地培訓專職醫療業人員受聘於指定機構，從事訂明類別的工作。香港職業治療學會希望，受聘職業治療師的資格，必須獲世界職業治療師聯合會所承認。

立法會議員陳永光指，今年12月香港中醫醫院將會啟用，相信未來中醫和職業治療師會有更多合作。

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