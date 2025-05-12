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維護國安｜突然訂立附屬法例有指示？　政府否認之前「漏招」　亦非針對某案件

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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（資料圖片）

《維護國家安全條例》110條賦權行政長官會同行政會議可訂立維護國安附屬法例。23條完成立法一年多，港府突然推附屬法例，外界關注是否北京提點，或是近期有案件或事件推動政府加快訂附屬法例，政府則稱，是有憲制責任要持續完善，完全沒針對任何案件。

政府消息人士又否認是之前「諗漏咗」，僅稱近來政治風雲變色，有好多挑戰，特區有憲制責任持續完善維護國安的法律制度和執行機制，強調有關工作一直在進行，不是新鮮事物，亦非憑空想出來。雖然要動用的門檻非常高，但寧願備而不用。

政府消息：不是創造新事物 寧願備而不用

政府消息又稱，今次是從本地法例層面訂明具體細節，助有關規定落地，強調不會賦予公署任何新的權力，「不是創造新事物，而是釐清細節」，不會影響市民生活、機構及組織政策運作，因是針對極少數情節嚴重、性質惡劣的影響重大的案件，在本地法律層面建立機制。而建議的罪行，都是參照香港現有法例、常見的條例，例如妨礙警務人員執行職務等。

禁披露公署調查資料 港府消息：非針對傳媒

附屬法例禁止禁止任何人在知道或懷疑公署正在辦案，而在沒有合理辯解或合法權限下，向任何其他人披露與該項調查有關的任何資料。而《維護國家安全條例》88條亦有就披露危害國安調查作出規定。

被問到兩者差異，及為何要在附屬法例強調時。政府消息人士解釋，88條說涵蓋的情況較闊，而附屬法例則十分狹窄，針對公署辦理案件的相關資料，強調公署要根據55條所規定的的嚴格程序進行。「如果要去到55條，一定是好嚴重的，我們的設想是，如果這麼嚴重的情況下，有關調查資料若在無合法授權、無合理辯解、公署亦沒有公佈的情況下而被披露，後果是很嚴重的。」強調不是針對傳媒。

違附屬法例罪行 最高可罰款50萬元及囚7年

根據110條訂立的附屬法例，可規定違反該附屬法例屬可公訴罪行，並可為該罪行，訂明罰款不超過 $500,000 及監禁不超過7年的刑罰。

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