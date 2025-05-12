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夏寶龍訪澳｜夏寶龍晤工商界提4點要求　與會者引述：是6日內最重要的座談會

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

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港澳辦主任夏寶龍在澳門考察調研。（港澳辦圖片）

港澳辦主任夏寶龍繼續在澳門考察，今日上午與20多位澳門工商界代表、企業家座談。有與會者透露，夏寶龍形容今日的座談會是其六日內最重要的一個座談會。

冀港澳工商界堅定信心投資港澳

經濟財政司司長戴建業表示，夏寶龍提到現時國際發展形勢，美國的單邊主義和貿易保護主義抬頭，港澳企業家和工商界要團結起來，與祖國同一陣線，大家若妥協退讓並沒有出路，亦鼓勵大家敢於鬥爭，只有鬥爭才能贏得發展。夏又希望港澳企業家和工商界對經濟發展充滿和堅定信心，投資港澳，發展經濟，發揮港澳自身優勢，進一步對外擴大開放，做好自身發展力量。

會上逾20位澳門工商界社團代表和企業家，發表對澳門經濟適度多元及現時經濟狀況和發展的建議。戴建業稱，夏寶龍指示澳門政府尤其是經財範疇，會後要與座談會的工商界人士保持溝通，務求積極落實會上的意見。

與會者主要是琴澳商會科企代表

供應商聯合會會長、宏基行有限公司董事長葉紹文透露，會上有10多個商會代表，另有多個工商界年輕企業家，有些來自橫琴，有些在澳門，有些是兩邊走。

澳門銀行公會主席、中國銀行澳門分行行長賈天兵則稱，夏寶龍形容今日的座談會，是澳門6天行程內最重要的一個座談會。「通過這次座談會也傳遞非常重要的訊號，拼經濟、謀發展。」

夏寶龍下午則視察澳門旅遊大學，了解學校的辦學特色及理念。

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