國安法附例｜鄧炳強：CIA公開招攬中國叛國者　國安風險可能突如其來

政府提出訂立維護國家安全附屬法例，今日立法會聯席會議上，民建聯立法會議員陳克勤著當局解釋，為何今次附屬法例急於在刊憲當日實施。保安局局長鄧炳強表示，國際形勢風雲變幻，兩個星期前，美國中央情報局（CIA）公開宣布招攬中國叛國者，形容國安風險「非常嚴峻，可能突如其來」，因此「早一日得一日」。

當局建議針對「蓄意抗拒或妨礙公署執行職務，及蓄意抗拒或妨礙他人協助公署執行職務的行為」訂立罪行。工業界議員吳永嘉認為，外界對「妨礙」一詞有不同理解，關注如何釋除公眾疑慮。律政司司長林定國表示，香港多個法例中均有「妨礙公職人員職務」相關描述，最重要是當事人是否有意圖，絕不會是「不覺意、不知不覺去阻礙 」，認為市民無需太多顧慮。

鄧：公署工作地點列禁地 為防遭搗亂或間諜活動

選委界議員陳紹雄關注「禁地」定義，詢問局方會否將國安公署人員外出搜查的地方，在短期內亦列為禁地。鄧炳強表示，立法原意是防止公署工作地點遇到搗亂或間諜活動，「與搜查地方列為禁地是兩個概念」；又指執法部門有義務協助公署調查，可以對需搜查場所對進行封鎖，以達至相同目的，無需動用該附屬法例。

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會提供「禁地」地址及坐標 不會走錯樓層

九龍中議員楊永杰指出，一般市民不會看憲報、查找哪些地點是國安公署「禁地」，詢問如誤闖能否辯解。鄧炳強指出，將提供「禁地」清晰的地址及座標，「幾個點包圍某一個範圍就會是禁區」；又指公署辦公場地是「整棟大樓」，而非僅有一棟樓中的幾層樓，故不會有走錯樓層的情況發生。

選委界議員鄧飛關注，如有人在「禁地」內做出犯罪行為，但該行為未到《香港國安法》第五十五條規定下需國安公署「接管」的範疇，司法管轄權屬於何方。鄧炳強表示，國安公署行使管轄權的情況需涉及《香港國安法》涉及的4條罪行，否則即便在「禁地」發生，都交由香港本地執法部門處理。他又舉例指，如該人同時犯下盜竊罪、屬於國安法的分裂國家罪，本港執法部門及國安公署會分開處理。

林定國：附屬法例不會增加國安公署現有權力

林定國表示，附屬法例不會與《基本法》、《香港國安法》及其主體法例《維護國家安全條例》有任何不相符的地方，包括不會增加國安公署現有權力，及不會影響到上述法例已經包含的人權自由與法治原則保障。

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