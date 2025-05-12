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國安法附例｜政府擬制定國安法例附屬法例　令當局可刊憲宣布駐港國安公署履職場地為禁地

政治

撰文： 常彧璠

發布時間： 2025/05/12 09:51

最後更新： 16 分鐘前

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政府擬制定國安法例附屬法例。

政府擬根據《維護國家安全條例》制訂附屬法例，更有效實施駐港國安公署職責，讓當局可以刊憲宣布公署履職場地為禁地。

根據政府今日（12日）公布文件，為維護國家安全所需，並為更有效地實施《香港國安法》第五章關乎駐港國安公署的職責的條文，政府今日向立法會提出訂立附屬法例，以及擬根據《國安條例》第42條宣布公署的某些處所為禁地的建議。

政府擬根據《維護國家安全條例》制訂附屬法例，更有效實施駐港國安公署職責，讓當局可以刊憲宣布公署履職場地為禁地。（資料圖片）

就蓄意妨礙公署執行職務等訂立罪行

文件中指出，根據《香港國安法》和《國安條例》的條文，特區政府有責任為公署履行《香港國安法》規定的職責，提供一切所需和合理的協助、便利、配合、支持和保障，故特區政府認為有需要根據《國安條例》第110條訂立附屬法例，並根據《國安條例》第42條將公署的某些處所宣布為禁地，以更有效地實施上述《香港國安法》的規定。

文件又指出，雖然出現需要由公署行使管轄權的情況的可能性相當低，但特區政府必須未雨綢繆，在本地法律層面建立機制，令公署可在有需要時有效履行《香港國安法》第五十五條的職責，完善有效維護國家安全的機制。

特區政府建議在附屬法例中訂明：

—特區政府的任何部門、機關和任何公務人員須按公署的要求，依法及時提供一切所需和合理的協助、便利、配合、支持和保障。

—任何人無合理辯解而沒有遵從向其送達的、公署根據《香港國安法》第57條簽發的法律文書，即屬犯罪。

—禁止任何人在知道或懷疑公署正在辦理案件，而在沒有合理辯解或合法權限下，向任何其他人披露與該項調查有關的任何資料。

—明確公署製作或發出的證件或證明文件對公署人員身分、執行職務的行為等事實作出證明的效力。

—針對蓄意抗拒或妨礙公署執行職務，及蓄意抗拒或妨礙他人協助公署執行職務的行為訂立罪行。

—考慮到假冒公署人員和偽造公署文件的行為可能引起的嚴重後果，應訂明罪行、施加刑事責任以阻嚇有關行為。

—加入一項原則性條文，明確與公署相關的工作資料的保密義務，並規定任何人不得獲取、管有或披露有關資料，但如公署已公開該等資料或向該人給予合法權限，則屬例外。

禁地範圍不涉及私人民居

文件又指，為減低國家安全風險，特別是與間諜行為相關的風險，特區政府建議行政長官藉在憲報刊登命令，宣布將公署的履職場所劃為禁地；擬劃為禁地的範圍不涉及私人民居，也不會對周邊社區造成不合理的影響。

政府稱不會賦予公署新的權力

此外，政府建議盡快就兩項附屬法例刊登憲報，提交立法會進行「先訂立，後審議」程序，並於刊憲當日開始實施。立法會保安和司法及法律事務委員會將在今日下午召開聯席會議，討論相關內容。

當局強調，該附屬法例不會賦予公署新的權力，亦不會影響一般市民的生活，以及機構和組織的正常運作。

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