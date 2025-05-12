Lady Gaga彩粧系列Haus Labs by Lady Gaga登陸香港 全線125款產品即日晒冷
休閒消費
撰文： 何偉雄
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
最近Lady Gaga氣勢如虹，4月於Coachella音樂節表演首次將5月舉行的演唱會的表演模式向外公布，加上網上直播，被大家譽為神級製作。
隨後4月尾的巴西露天演唱會高達200萬人入場觀看，打破去年由Madonna《Celebration Tour》所創的160萬人入場記錄，雖然亞洲方面Lady Gaga的演唱會由新加坡包辦，大家無緣觀看，但有關於Lady Gaga的產品卻正式首次登陸香港。
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要說的正是Haus Labs by Lady Gaga彩粧品牌，當中的主打產品包括最暢銷的Triclone Skin Tech粉底液、PhD混合豐唇光澤液和Color Fuse烘焙腮紅粉底等都一一落齊，雖然相比於其他美粧品牌的出品，以Lady Gaga之名的美粧產品華麗包裝欠奉，但作為首次引入到港，愛好嘗試新產品的女士不妨入手一試。
產品查詢：Sephora（3468 2103）
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