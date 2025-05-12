中年好聲音3｜冠軍黃博猛料背景大公開　曾因容貌焦慮無自信踏足幕前

【中年好聲音3／黃博／容貌焦慮／大熱】《中年好聲音3》決賽於昨晚（11日）舉行，由36歲的「大魔王」黃博大熱奪冠，眾望所歸！奪獎一刻可見黃博心情激動爆喊，而比賽期間，黃博丈夫亦在觀眾席上聽得陶醉。黃博奪冠實至名歸，原來背後走來一點都不容易，曾一度因為容貌焦慮而不敢踏足幕前。

黃博從比賽一開始勢如破竹，由海選面試時唱出《Ain't No Sunshine》技驚四座，獲得節目組一致認同是今季大熱選手。隨後，演唱謝安琪的《我歌故我在》吸引5位評審極速按燈，以Blues Rock風唱林子祥金曲《這一個夜》評獲99分，成為該集最高分參賽者，更獲林子祥大讚她的歌喉，親自公開邀請她同台演出。決賽當晚以《If I ain't got you》和《沒有你還是愛你》奪冠。黃博獲獎後，在台上發表感言：

好想多謝中年好聲音呢個節目，畀我一個追夢嘅機會，搵返曾經嘅夢想、自信、堅持同勇氣，而且多謝每一位觀眾，多謝每一位鼓勵我嘅人，多謝每一位戰友，多謝每一位台前幕後嘅每一位！多謝大家！感激每一位評審，多謝！

黃博丈夫現身支持

她的老公峰哥賽後接受傳媒訪問時亦難掩激動，大讚是次比賽非常精彩，形容高手雲集彷如演唱會級數。談及老婆黃博表現時表示：

我老婆唱快歌時，大家都心臟病，因為前面氣氛已經好激昂，真係出晒汗……大家都好有實力，邊個都好，大家都做得好好！呢一刻已經唔係比賽，直情係演唱會級數。

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最新影片：

中年好聲音3｜22歲參加《快樂女聲》 曾做電影幕後配唱

黃博從小受父母影響熱衷於音樂，自小安排她學鋼琴，但她始終鍾情唱歌。14年前，年僅22歲的黃博曾參加湖南衛視的歌唱比賽節目《快樂女聲》，惟當年她在西安賽區10強止步，無緣晉級。當時評審曾指其外型要進步，令黃博受到多少打擊，一度對幕前工作失去信心；有部分觀眾亦認為她的外型和自信心不足，影響她在的舞台上的表現，賽後她曾一度對幕前工作失去信心，便轉型專注做幕後工作。她在《中年好聲音3》節目中亦曾經提及自己自信心不足，一直不敢踏出幕前，只能在擔任幕後工作。在自我介紹期間，她透露自己曾做過電影幕後配唱，為迪士尼動畫劇集《Elena》獻唱主題曲，另亦為劇中女角「公主Elena配唱」歌曲。

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中年好聲音3｜曾因身型買唔到衫 遭欺凌被改化名人身攻擊

黃博曾在節目中透露，因自小身形較同齡人士肥胖，常被同學嘲笑，被難聽花名人身攻擊，導致她一直感到自卑。加上受身形所限，連買衣服都有困難，所以甚少打扮。

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