  • 30°C
香港時間：2025512日 (一) 13:26

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 黃博 中年好聲音3 海皇粥店 關稅戰 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

萬寧優惠丨萬寧特派車走訪全港18區　大派$700禮品兼免費做骨質肌肉評估

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

最後更新： 26 分鐘前

分享：

分享：

熱門 黃博 中年好聲音3 海皇粥店 關稅戰 DSE2025 中一入學 結業潮 超市大搜查 雷霆特攻隊 會員有獎

萬寧一連18天派出「萬寧強骨健肌特派車」走訪全港18區，提供免費個人化骨質、肌肉健康諮詢，兼大派價值逾700元的「萬寧止痛防痛1+1禮品包」。(萬寧提供)

【萬寧/萬寧優惠】調查顯示，痛楚是港人最關注的健康問題，近七成港人都有痛楚煩惱。萬寧深明痛楚困擾大眾生活，首次出全新「止痛防痛1+1」的痛症管理方案，一連18天派出「萬寧強骨健肌特派車」走訪全港18區，提供免費個人化健康諮詢，全方位助你藥效止痛、保健防痛。同時大派價值逾700元的「萬寧止痛防痛1+1禮品包」。

最新影片推介

童學園
尖子培育｜香港網球一哥黃澤林育成秘笈　校長爸爸願放手：別怕孩子撞板

肌肉痛、關節痛、頭痛和胃痛是都市人常見的四種痛楚，影響著許多人的日常生活。然而大部分人都是頭痛醫頭，腳痛醫腳，只求即時止痛即可，但「痛完就算」的心態卻治標不治本，令痛症不斷復發。其實每種痛楚都是身體發出的警號，提醒身體需要特別關注及補充營養，才能達至健康無痛的生活。

為了幫助大眾打破痛楚循環，萬寧於5月13日至30日一連18日首次出動「萬寧強骨健肌特派車」，走進全港18區提供健康服務，並由由註冊藥劑師、註冊營養師和健康大使組成的專業健康團隊深入各個社區，提供免費骨質及肌肉健康評估、身體成份分析以及個人化健康諮詢服務，包括身體成份分析、肌力測試、骨質密度量度，助大眾了解自身骨質、肌肉健康和疼痛狀況。

測試及諮詢過程約15分鐘，完成後可即時透過掃描二維碼下載評估報告，藥劑師或營養師亦會根據報告結果，即場提供個人化諮詢和健康建議，了解身體痛楚根源，及早發現潛在的關節與肌肉痛楚，並提供針對性的「止痛防痛1+1」痛症管理方案，助大眾有效應對痛楚問題，打破痛楚循環！

與此同時，旦凡完成測試，更有機會即場獲得價值超過700元的「萬寧止痛防痛1+1禮品包」，集合各大健康品牌的止痛、防痛產品和優惠券，如撒隆巴斯舒適貼、虎標鎮痛藥布（清涼）快速滲透，紓緩關節疼痛及肌肉酸痛；藏紅寧外用鎮痛劑及降龍十八虎蛇腰頸椎坐骨痛特靈助舒筋活絡、及時止痛。另有佳存成人鈣片、成人50+鈣片助維持理想骨質密度和肌肉强度，佳存UC-ll關節配方則可修護受損關節；Holdbody Bio-Active關節筋肌（特強止痛）配方修護關節勞損，提升活動能力；雅培低糖加營素為身體提供全面均衡營養有助維持及增強肌肉，長遠防止關節、肌肉痛楚再現。禮品包更含有多款止痛、防痛健康品牌及產品的優惠券，助你由內到外全方位打破痛楚循環，助你擊退難搞痛楚！

點擊圖片放大
+2

為鼓勵大眾積極關注痛楚問題，由5月9日起，於指定萬寧香港門市購買指定止痛產品，即獨家送限量「止痛防痛1+1」優惠券一套及產品試用裝一件，總值高達600元，優惠券集合近20款關節肌肉健康產品優惠，數量有限，送完即止。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

靚媽精明眼｜U士多16間分店劈價優惠 必搶8大皇牌貨低至$3.9起抵過深圳
15:47 2025/05/08
靚媽精明眼｜U士多16間分店劈價優惠 必搶8大皇牌貨低至$3.9起抵過深圳
靚媽精明眼｜惠康超市$5包新鮮家常蔬菜受歡迎　採用「一菜一碼」溯源技術提升新鮮與透明度
14:40 2025/05/08
靚媽精明眼｜惠康超市$5包新鮮家常蔬菜受歡迎　採用「一菜一碼」溯源技術提升新鮮與透明度
網絡安全｜旅遊預訂詐騙多　HKCERT籲留意假專頁六大可疑特徵
17:03 2025/05/09
網絡安全｜旅遊預訂詐騙多　HKCERT籲留意假專頁六大可疑特徵

你可能感興趣

靚媽精明眼｜U士多16間分店劈價優惠 必搶8大皇牌貨低至$3.9起抵過深圳
15:47 2025/05/08
靚媽精明眼｜U士多16間分店劈價優惠 必搶8大皇牌貨低至$3.9起抵過深圳
靚媽精明眼｜惠康超市$5包新鮮家常蔬菜受歡迎　採用「一菜一碼」溯源技術提升新鮮與透明度
14:40 2025/05/08
靚媽精明眼｜惠康超市$5包新鮮家常蔬菜受歡迎　採用「一菜一碼」溯源技術提升新鮮與透明度
網絡安全｜旅遊預訂詐騙多　HKCERT籲留意假專頁六大可疑特徵
17:03 2025/05/09
網絡安全｜旅遊預訂詐騙多　HKCERT籲留意假專頁六大可疑特徵
萬寧 關節痛 健康問題 藥劑師 營養師 香港 保健 痛症 著數優惠 頭痛

最高瀏覽

中年好聲音3︱黃博由受校園欺凌缺自信到奪冠　為父母發言尷尬稱：唔好意思
中年好聲音3︱黃博由受校園欺凌缺自信到奪冠　為父母發言尷尬稱：唔好意思
急症室最長等候時間（05月12日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月12日 時間12:05）
中年好聲音3｜冠軍黃博猛料背景大公開　曾因容貌焦慮無自信踏足幕前
中年好聲音3｜冠軍黃博猛料背景大公開　曾因容貌焦慮無自信踏足幕前
天價電費單｜無開冷氣用電量達900度？　專家揭冷氣機1模式狂食電！
天價電費單｜無開冷氣用電量達900度？　專家揭冷氣機1模式狂食電！
另類婚宴｜95後新人海底撈擺酒宴請140親友　埋單僅5位數　究竟收幾錢禮金？
另類婚宴｜95後新人海底撈擺酒宴請140親友　埋單僅5位數　究竟收幾錢禮金？