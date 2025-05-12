萬寧優惠丨萬寧特派車走訪全港18區　大派$700禮品兼免費做骨質肌肉評估

【萬寧/萬寧優惠】調查顯示，痛楚是港人最關注的健康問題，近七成港人都有痛楚煩惱。萬寧深明痛楚困擾大眾生活，首次出全新「止痛防痛1+1」的痛症管理方案，一連18天派出「萬寧強骨健肌特派車」走訪全港18區，提供免費個人化健康諮詢，全方位助你藥效止痛、保健防痛。同時大派價值逾700元的「萬寧止痛防痛1+1禮品包」。

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肌肉痛、關節痛、頭痛和胃痛是都市人常見的四種痛楚，影響著許多人的日常生活。然而大部分人都是頭痛醫頭，腳痛醫腳，只求即時止痛即可，但「痛完就算」的心態卻治標不治本，令痛症不斷復發。其實每種痛楚都是身體發出的警號，提醒身體需要特別關注及補充營養，才能達至健康無痛的生活。

為了幫助大眾打破痛楚循環，萬寧於5月13日至30日一連18日首次出動「萬寧強骨健肌特派車」，走進全港18區提供健康服務，並由由註冊藥劑師、註冊營養師和健康大使組成的專業健康團隊深入各個社區，提供免費骨質及肌肉健康評估、身體成份分析以及個人化健康諮詢服務，包括身體成份分析、肌力測試、骨質密度量度，助大眾了解自身骨質、肌肉健康和疼痛狀況。

測試及諮詢過程約15分鐘，完成後可即時透過掃描二維碼下載評估報告，藥劑師或營養師亦會根據報告結果，即場提供個人化諮詢和健康建議，了解身體痛楚根源，及早發現潛在的關節與肌肉痛楚，並提供針對性的「止痛防痛1+1」痛症管理方案，助大眾有效應對痛楚問題，打破痛楚循環！

與此同時，旦凡完成測試，更有機會即場獲得價值超過700元的「萬寧止痛防痛1+1禮品包」，集合各大健康品牌的止痛、防痛產品和優惠券，如撒隆巴斯舒適貼、虎標鎮痛藥布（清涼）快速滲透，紓緩關節疼痛及肌肉酸痛；藏紅寧外用鎮痛劑及降龍十八虎蛇腰頸椎坐骨痛特靈助舒筋活絡、及時止痛。另有佳存成人鈣片、成人50+鈣片助維持理想骨質密度和肌肉强度，佳存UC-ll關節配方則可修護受損關節；Holdbody Bio-Active關節筋肌（特強止痛）配方修護關節勞損，提升活動能力；雅培低糖加營素為身體提供全面均衡營養有助維持及增強肌肉，長遠防止關節、肌肉痛楚再現。禮品包更含有多款止痛、防痛健康品牌及產品的優惠券，助你由內到外全方位打破痛楚循環，助你擊退難搞痛楚！

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為鼓勵大眾積極關注痛楚問題，由5月9日起，於指定萬寧香港門市購買指定止痛產品，即獨家送限量「止痛防痛1+1」優惠券一套及產品試用裝一件，總值高達600元，優惠券集合近20款關節肌肉健康產品優惠，數量有限，送完即止。

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