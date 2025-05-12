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悲痛母親節｜S媽分享大S催淚AI影片 具俊曄家庭照暴瘦樣令人心疼

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

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【徐熙媛/徐熙娣/大小S/徐媽】今年母親節，對大S（徐熙媛）家人來說格外沉重與傷感。大S逝世至今已滿百日，這段時間裡，家人們深陷悲痛之中，尤其是她的母親徐媽（黃春梅），因為悲傷過度一度病倒送醫。面對這樣的傷痛，小S號召眾多藝人與朋友們一起為徐媽打氣，並共同回憶大S生前的美好，帶來溫暖與力量。

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徐熙媛S媽｜小S暖心舉動

母親節恰逢大S逝世百日，家人依舊籠罩在悲傷氛圍中。小S表示會堅強振作，扛起照顧母親的責任，並發起「思念大S」活動，盼透過眾人回憶填補徐媽的喪女之痛。母親節當天，徐媽在社群分享了家人團聚的照片及三位女兒的珍貴合影，感性寫道：「我的女兒，美容大王回來給我慶祝母親節了！」

她深情喊話：「親愛的寶貝，我知道妳一直在我身邊保護我們一家人，我也會保護妳所愛的人。」雖心中充滿悲痛，徐媽感謝女婿具俊曄與Mike的貼心照顧，以及兩個孝順女兒的陪伴，讓她在傷痛中找到堅強的力量。

小S日前在社群向母親喊話：「媽，大家都會記得珊珊的，妳還有一個善良和一個白目的女兒喔！」她也感謝各界好友分享與大S的故事，送上對母親的祝福，「我會讓媽媽過一個充滿能量和溫暖的母親節！」

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徐熙媛S媽｜AI重現大S的聲音

除了號召群星為徐媽打氣，小S還特別請同事製作了一段大S的AI影片，片中還原大S的聲音說：「我最愛的媽媽，雖然今年我不能陪妳過母親節，但妳一定要知道，我會永遠陪在妳身邊。」畫面穿插大S生前與家人相聚的溫馨畫面，讓徐媽能再度聽見大S溫柔祝福母親節快樂的聲音。

徐媽感動表示：「今年的母親節雖然令我心痛，我女婿具俊曄因思念熙媛日益消瘦，還有女婿Mike每次貼心的安排，我還有兩個孝順的女兒。熙娣還請同事做了熙媛的AI影片給我，只因為我跟她說：我好想再聽一次珊珊祝我母親節快樂！」很多藝人和民眾朋友也在思念著大S，送上無數祝福，讓她感受到滿滿的溫暖與支持。她堅定地說：「我一定要堅強起來，也許不是立刻，但我相信慢慢的，我會越來越好。」

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徐熙媛S媽｜思念愛妻消瘦憔悴

然而，失去大S的痛苦依然深刻，尤其是具俊曄，他仍留在台灣陪伴家人。母親節當天，徐媽捧著花束露出笑容，小S與老公Mike並肩微笑，具俊曄則戴著鴨舌帽站在一旁。他因思念愛妻身形暴瘦，狀況令人心疼，網友紛紛留言希望他保重身體。

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