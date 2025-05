香港小姐︱34歲女藝人離開TVB兩個月宣布訂婚　 西班牙懸崖峭壁上接受男友求婚

【黃碧蓮 / 香港小姐 / 最上鏡小姐】現年34歲的前TVB女星黃碧蓮(Linna)在昨日(5月11日)訂婚。

近日,黃碧蓮不斷在社交平台分享到西班牙旅行的照片,在昨日於個人社交平台上載一張男友穿著白色西裝在懸崖上中拿著戒指、單膝跪地,向她求婚照片,從相中所見,現場還放有粉色花朵的花束及數個已點燃的白色蠟燭作佈置,甚有心思。

黃碧蓮並寫道:「You guysss I think he likes me!!! #engagement #proposal #isaidyes」答應男友求婚。朱智賢、黃心穎、鄺潔楹、江嘉敏、黃心美、林泳淘、鄧伊婷、郭柏妍、阮浩棕、鄧卓殷等一眾藝人留言送祝福。

羅密歐與祝英台丨黃碧蓮演「進擊的謝姑娘」 錫陳豪向陳茵媺備案獲開綠燈【多圖】

香港小姐︱黃碧蓮被封「Mini香香」

現年34歲的黃碧蓮有「加國林熙蕾」、「Mini香香」之稱,於溫哥華出生和成長的她畢業於英屬哥倫比亞大學心理學系(兒童心理學)的她,在2012年參加《溫哥華華裔小姐競選》並奪得「最上鏡小姐」,然後她在2014年參加《香港小姐競選》,但可惜最終大熱倒灶,同屆三甲為邵珮詩、王卓淇及何艷娟。

参選港姐後,黃碧蓮順利成章入TVB成為旗下經理人合約藝員,在2015年初與黃愷怡、林希靈和余德丞齊主持兒童節目《Think Big天地》、《Think Big 大明星》及《Think Big 遊學團》,同年6月亦入讀第28期無綫電視藝員訓練班。

▲ 黃碧蓮曾主持兒童節目。

在2017年起,黃碧蓮逐漸多機會演電視劇集,比如在處境劇《愛·回家之開心速遞》裡飾演刁蠻女Dion、《新四十二章》演反派醫生等。而在2021年《星空下的仁醫》飾演兒科醫生李穎萱,更有不少戲份。

同時,因為黃碧蓮英文語文能力好,所以也是明珠台節目《港生活·港享受》的主持。可是在今年3月,她宣布離開TVB。

