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吸煙禍害｜男子工作壓力吸電子煙4年心臟衰竭離世　生前發警世文：還有機會一定要戒掉

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【電子煙／工作壓力／戒煙／心臟衰竭】馬來西亞一名44歲男子,因工作壓力而吸食電子煙長達4年，導致心臟衰竭，日前不幸離世。在離世前，他錄製一段片警世，呼籲大眾戒除吸食電子煙習慣。

綜合馬來西亞媒體報道，暱稱「Abang Rock」的44歲馬來西亞男子，於4月28日在其TikTok上傳一段6分鐘的影片。影片中，他坦言自己因工作壓力開始吸食電子煙長達4年，最終釀成嚴重後果。「我之前因心臟衰竭被送院，心臟功能僅剩3%，必須插管供氧維生。」

最新影片：

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Abang Rock還提到，其病情後來持續惡化，最終需要依靠氧氣機維持呼吸，甚至接受肺部穿刺手術，排出黃色膿液。他透露，同病房至少有4名病友同樣因電子煙成癮而相繼離世，且全為年輕人。影片中他邊咳嗽邊說：「對於還有機會戒掉的人，拜託你們一定要戒。電子煙不只會破壞肺部，連心臟也會變得很虛弱。當情況惡化時，真的痛苦不堪。」

Abang Rock因工作壓力而吸食電子煙長達4年，導致心臟衰竭離世。（TikTok@radzirockrider）

他坦承：「我確實是重度電子煙吸食者，就連騎電單車去泰國旅行時，一隻手還拿著電子煙。」

Abang Rock的妻子近日在留言區證實，丈夫已於5月7日早上7時15分離世。消息傳出後，引發不少網民同情，也有網民稱讚男子臨終前仍願意分享這段發人深省的訊息，並呼籲大眾戒除不良生活習慣。

同場加映｜6大心臟衰竭警號

台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫生郭志東曾於健康資訊網站《今健康》中，分享6大心臟衰竭警號：

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同場加映｜肺癌是癌症「頭號殺手」

吸煙容易導致肺癌。根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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