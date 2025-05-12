IKEA優惠｜IKEA一連11星期大減價低至67折　兒童餐具/廚房/戶外野餐用品$9.9起

【IKEA優惠/IKEA大減價】每當要買傢俬時，便很自然會想起IKEA（宜家家居）！作為平民傢俬之選的Ikea進駐香港已經50年了，官方特意分階段推出多款不同產品優惠，希望回饋香港市民多年來的支持。快些看看以下的優惠內容、立即掃貨！

最新影片推介︰

IKEA將會連續十一個星期、分四個階段推出不同的優惠，現在已進行第二階段的優惠推廣。由即日起至5月28日，以低至67折起的優惠發售戶外郊遊及一些收納用的產品，包括有兒童餐具、調味料瓶、密實袋等等，除了適合日常入廚之用，更適合一家大細去野餐。

IKEA 50週年優惠｜兒童餐具

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IKEA五十週年優惠｜調味料瓶

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IKEA 50週年優惠｜密實袋

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IKEA 50週年優惠｜連蓋食物盒

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