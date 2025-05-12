悲慘童年｜落選港姐親揭悲慘童年自覺似奴隸　受盡精神肉體虐待：不是每個母親都偉大

【香港小姐/落選港姐/黃泆潼/悲慘童年】47歲的黃泆潼於1999年參加香港小姐選舉，雖沒有名次但獲簽約成為無綫藝人，2009年離巢後以「Miss Yellow」之名在DJ界闖出一片天，更一度跟隨外籍老公返意大利南部生活。現時生活美滿的她卻趁母親節自揭悲慘童年，坦言每到這個節日就有難以言喻的感覺，因為曾受盡精神和肉體虐待，並直言：「不是每個母親都偉大！」

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黃泆潼原名黃普恩，16歲已開始模特兒生涯，至1999年參加香港小姐，惜未能晉身三甲，但順利加入TVB，她是曾志偉「世姪女」，偶然會現身《獎門人》系列當嘉賓，但參演過的角色不多發揮，多做一些情婦或八婆角色，離開TVB後她就化名Miss Yellow專注做打碟DJ，並曾獲「亞洲最HOT人氣女DJ」美譽。

黃泆潼悲慘童年｜發文稱母親節不快樂 曾受精神和肉體虐待

黃泆潼不時在社交平台分享工作照，甚至是與意大利籍老公的放閃照，事業愛情兩得意。不過昨日母親節，她卻發文稱母親節不快樂，她上載童年照，留言表示每逢母親節都有種難以言喻的感覺，因為自己有個被父母粉碎的童年，她留言謂：「有些父母會將自己的失敗全部歸咎於你，他們用不同方法，有的選擇拋棄你，有的選擇逃避你，有的會怪責你，可能你不明白為什麼他們會這樣，可能你給自己的答案總是 - 自己不夠好。」

然後總有人會跟她說：「那畢竟是你母親啊！」但她有另一想法：

這些『為你好的人』從未花過半秒去想像你的創傷，甚至會質疑你誇大事實，因為他們沒有這樣的母親，能夠對小孩做出這種事情的母親，但事實上可能你需要活到40多年才發現，那些是虐待-是精神和肉體上的虐待。

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黃泆潼悲慘童年｜直言：不是每個母親都偉大！

她坦言有嘗試跟隨社會麻木地孝順，去迫自己愛一個從沒跟自己建立關係的母親：「但到了一個程度，你沒辦法再承受她那無限的驕傲和破壞，那些有毒的思想和言行，可能你早就選擇原諒了她，但也必須要保護自己，你只好保持距離。你不要因此而感到難過不要感到壓力，我想跟你說，不需要再勉強自己，你已經花了一生去求生、去康復。」

黃泆潼又安慰自己和有相同經歷的人：「你並没有什麼不好，相反這種經歷讓你成為一個更善良的人，母親節無需要做什麼 that’s ok，不是每個母親都偉大 that‘s ok，真的不是所有事情都是你的責任，她也要承擔自己種的苦果，我懂我真的懂。」不少網民留言表示有同感，並向她大派心心圖案。

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黃泆潼悲慘童年｜放學被迫做所有家務感覺似奴隸

其實黃泆潼早年接受香港電台訪問時，也曾分享過自己的成長故事，她年幼時父母離異，自小由婆婆照顧，直到中學才與媽媽及後父同住，但原來這是噩夢的開始，因每天放學被要求負責所有家務，包括買餸煮飯、洗衫、抺地等，她受訪時坦言：「覺得自己好似奴隸！」加上其母情緒十分波動，母女關係並不好，她經常都會被責罵，因而令她萌生要離開家庭的念頭。

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